"Nenis", aliadas de internet pero sin financiamiento

Las nenis, aquellas personas que venden productos de todo tipo, aprovecharon el internet para extender su negocio, aunque al no ser sujetos de crédito, tienen la ventaja de saber administrar para tener inventarios y pagar a sus proveedores.Con su optimismo enfrentan la pandemia de Covid-19, algo que logran hacer a pesar de que, en su mayoría, no tienen acceso a financiamiento y con el riesgo que se genera al trasladarse para entregar productos.

"Si bien ha sido la crisis financiera y la pérdida de fuentes de ingreso durante la pandemia es lo que ha impulsado a las microemprendedoras a la adopción digital, podemos extraer sentimientos de gran esperanza y coraje entre las nenis. Ellas ven en esta nueva modalidad un mecanismo de realización y progreso para ellas, sus familias y sus comunidades", dice Ximena Céspedes, CEO y cofundadora de Metrics.

Alrededor de 15 millones de personas viven o completan sus ingresos con este tipo de ventas, de ahí la importancia de la "economía neni", afirma el coordinador del Laboratorio de Análisis de Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la UNAM, Ignacio Martínez. Se trata de 13 millones 397 mil mujeres y 1.6 millones de hombres que generan 9 millones 500 mil pesos al día, es decir, 285 millones al mes, añade.

Tal fuerza laboral es "fundamental para la recuperación a nivel micro y macro", asegura Tala México en un estudio. La fuerza y el impacto de las nenis se puede observar en conversaciones en medios y redes sociales, y de acuerdo con Metrics, "son nutridas, dinámicas y contundentemente positivas".

Metrics detalla que las conversaciones sobre nenis en redes alcanzaron 20 millones 392 mil personas, así como 88 mil 834 publicaciones en Twitter y 8 mil 903 en Facebook, con la ventaja de que 84% tuvieron un "sentimiento positivo".

En dichas conversaciones las nenis se muestran orgullosas de lo que hacen en 40% de los casos, pero enfrentan preocupaciones por situaciones como la inseguridad al realizar su trabajo, ya que al hacer entregas pueden llegar a lugares en los cuales ponen en riesgo su integridad. Tala, empresa de tecnología móvil y ciencia de datos, estima que 70% de estas personas no logran acceder a créditos tradicionales, ya que ocho de cada 10 trabajan en la informalidad.