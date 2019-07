No habrá aumento en el costo de la luz: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las administraciones pasadas dejaron de apoyar de manera intencional a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para darle paso a las empresas privadas y aseguró que no habrá un aumento en el costo de la luz, a la par que descartó que haya apagones, puesto que se cuenta con la infraestructura para garantizar el servicio.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal indicó que como resultado de los trabajos de mantenimiento que se ha llevado a cabo en las plantas de la Comisión Federal de Electricidad se ha incrementado el volumen de la energía que se produce.

"Debido a los trabajos de mantenimiento que se están llevando a cabo en las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) nos está permitiendo incrementar el volumen de energía que se produce. Se está dando este mantenimiento a las plantas y esto significa un ahorro, [...]es muy contrario este proceder a lo que se venía haciendo. El propósito era quitarle capacidad de generación, de energía eléctrica a la CFE.

"En vez de darle mantenimiento a las plantas las estaban abandonada y hacían de forma deliberada para que la CFE fuera perdiendo su capacidad productiva y se sustituyera con la participación de empresas particulares que el mercado se fuese quedando básicamente en manos de las empresas particulares.

Señaló que ahora la política de su administración es fortalecer a la CFE, por lo que "es otra política y está ya se inició. En el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se modificó una ley secundaria, desde 1989 y se empezaron a dar concesiones para particulares para generar energía, algo que no sucedía hasta entonces".

"Era la CFE la que abastecía, la que distribuía la energía. A partir de ese año se continuó con las reformas y ahora el 46% de la energía que se consume en el país, al distribuyen, la venden empresas particulares, y la CFE está generando el 54%.

"Nosotros vamos a mantener esa proporción hasta el final del gobierno, porque la tendencia era que cada vez participara menos la CFE, si continuaba la tendencia, con la entrega de permisos a particulares sin apoyar a la CFE con recursos, con presupuesto, íbamos a terminar el sexenio con una proporción de 75-25, es decir, 75% para el sector privado y 25% público".

El Presidente señaló que no habrá un aumento en el costo de la energía eléctrica "porque está demostrado que en este proceso de desplazamiento de la CFE llevó a que se aumentara constantemente el precio de la energía eléctrica. Necesitamos garantizar a los consumidores que no haya aumento en términos reales de la energía eléctrica, por eso ya cambió la política. No habrá falta de energía, no habrá apagones, lo digo para que no se manipule a la gente".