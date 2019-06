"No habrá T-MEC si continúa amenaza"

Ciudad de México.- La aprobación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no podrá darse en tanto no se retire la amenaza del gobierno de Donald Trump de imponer aranceles a productos nacionales, dijeron representantes empresariales de ambos países.

Los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de México, Carlos Salazar Lomelín, y el presidente y CEO de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (US Chamber of Commerce), Thomas J. Donohue, dijeron que la solución al problema migratorio no es imponer aranceles a productos nacionales.

Explicaron que así no se atacan las causas fundamentales del éxodo de personas, además de que pone en peligro los intereses de México y EU, coincidieron en Washington.

Los gobiernos de los dos países "deben trabajar junto con sus comunidades empresariales y sus contrapartes del triángulo del norte para resolver la crisis actual".

En un comunicado conjunto informaron que "como líderes de los sectores privados de Estados Unidos y México nos comprometemos a fomentar la relación comercial y favorecer el intercambio, no aranceles".