"No nos descobije", piden asociaciones y cámaras empresariales a AMLO

Asociaciones y cámaras empresariales pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que no los "descobije" y los apoye con recursos por 125 millones de dólares anuales para la comunicación y promoción de los destinos turísticos del país.

Durante la inauguración del Tianguis Turístico de Acapulco, Luis Barrios Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras realizó dos peticiones al mandatario. La primera es que se necesita capital semilla con un presupuesto de 125 millones de dólares para la promoción del turismo en México.

"Siempre hemos sido muy prudentes en solicitar apoyo, sin embargo, en está ocasión y con base a las condiciones de mercado y derrama económica del sector solicitamos que no nos descobije, apóyenos con recursos necesarios", dijo.

Y es que lanzó una advertencia de que hay amenazas reales en el entorno, por ejemplo que otros destinos del Caribe están ganando el mercado de turistas norteamericanos a México. "Señor presidente es usted el genio de la mercadotecnia, usted nos ha llenado de palabras pegajosas cada que da un discurso", expresó.

También le pidió que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tome cartas en el asunto de las plataformas que ofertan alquileres de viviendas con fines turísticos, pero que no pagan impuestos. "No le tenemos miedo a la competencia pero no se vale que exista un terreno parejo", aseguró.

Por su parte, José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) dijo al presidente que no serán tan prudentes pues levantarán la voz cuando sea necesario. Sostuvo que la promoción turística requiere de recursos públicos, por lo que pidió acceder a éstos para potenciar ese rubro. Y propuso que se conforme un consejo técnico para crear un fideicomiso para la captación y utilización de recursos de manera transparente.