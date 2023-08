No nos negamos a paneles de solución de controversias del T-MEC: AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 7 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que "hay temas pendientes" en el sector de la minería, como huelgas en Cananea, Taxco y Sombrerete.

En su conferencia mañanera de este lunes 7 de agosto en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que se atienden las denuncias del sector minero a través de conciliaciones.

Sobre los paneles de solución de controversias del T-MEC, el Presidente aseguró que su gobierno no está negado a que se realicen.

"Nosotros no nos negamos a que se llevan a cabo esos paneles, que haya intervención de jueces, árbitros internacionales, no hemos tenido problema cuando hay estas controversias", dijo al destacar la representación a los trabajadores en los sindicatos.