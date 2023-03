No subirá el costo de las casetas hasta nuevo aviso: SICT

A-AA+

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que las casetas de cobro de peaje de Caminos y Puentes Federales (Capufe), no subirá el costo de las casetas que administra, hasta nuevo aviso. Es importante mencionar que el incremento de 7.8% estaba programado para este 1 de marzo.

A través de Twitter publicaron lo siguiente:

"La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportesm @SCT_mx informa que las autopistas operadas por @CAPUFE y #FONADIN no incrementarán sus tarifas este primero de marzo. Cualquier ajuste será comunicado en su oportunidad"

El 17 de febrero en conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el aumento en el peaje no debería rebasar la inflación.

"En algunos casos hubieron incrementos altísimos al pago de peaje en autopistas que están concesionadas. Se corrigió, el incremento es equivalente a la inflación, nada más, 7.8%. Es que habían autopistas que habían incrementado hasta 50%".



¿Problema tarifario por arrastre en carreteras federales?

La SICT dio a conocer en un comunicado que en una reunión con directivos integrantes de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM), se trató la problemática que enfrentan respecto a las tarifas de los servicios de arrastre en carreteras federales.

El subsecretario de Transporte, Rogelio Jiménez Pons, la SICT ofreció atender de manera prioritaria la situación que padece el autotransporte federal de carga y reconoció la necesidad de contar con un reglamento que ponga fin a los abusos tarifarios contra el sector.

Asimismo, el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SICT, José Luis Palomares y la directora general de Autotransporte Federal, Nohémi Muñoz Benitez, coincidieron en señalar que se debe trabajar en una solución para dar fin a las conductas abusivas de quienes brindan el servicio de arrastre en las carreteras.