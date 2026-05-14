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Nota de Pemex y CFE cambia a negativa

Por El Universal

Mayo 14, 2026 03:00 a.m.
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Nota de Pemex y CFE cambia a negativa

Ciudad de México.- S&P Global Ratings revisó de estable a negativa la perspectiva de calificación de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en línea con la modificación aplicada el martes a la nota crediticia de México.

La agencia señaló que la decisión responde al riesgo de una consolidación fiscal más lenta de lo previsto, en un contexto de bajo crecimiento económico, mayor presión sobre la deuda pública y aumento en la carga de intereses del gobierno federal.

De acuerdo con la firma calificadora , el apoyo fiscal continuo hacia Pemex y CFE podría incrementar la rigidez de las finanzas públicas mexicanas. 

En el caso de Pemex, S&P mantuvo su evaluación sobre una probabilidad "casi segura" de respaldo gubernamental en caso de dificultades financieras. La calificadora explicó que esta visión se sustenta en el vínculo estratégico de la petrolera con el gobierno federal, su papel en los objetivos económicos y energéticos del país y la coordinación permanente con la Secretaría de Hacienda en materia financiera.

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Respecto a CFE, la firma calificadora señaló que mantiene la expectativa de apoyo gubernamental casi seguro debido a la relevancia de la empresa dentro de la política energética nacional. Recordó que la compañía es la única autorizada legalmente para transmitir y distribuir electricidad en México, además de operar activos considerados estratégicos para la red eléctrica nacional.

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