Obstáculos a vencer para encontrar trabajo

¿Te estresa pensar en cómo será tu vida cuando termines tus estudios universitarios? Puede que no todo sea fácil, pero en vez de preocuparte, toma medidas para que puedas encontrar tu empleo ideal en poco tiempo.

De acuerdo con Jobstacles, un estudio en el que LinkedIn analizó los principales motivos por los que los profesionales no se atreven a dar un salto importante en sus carreras, la mayoría de los mexicanos consideran no tener la experiencia suficiente, otros manifestaron tener miedo al rechazo y al fracaso.

Para los encuestados, entre 18 y 34 años, la falta de confianza en sí mismos es la razón más común para no solicitar el empleo que en verdad desean. En este mismo rango de edad se encuentran las personas que han permanecido en un trabajo a pesar de haberse sentido infelices o poco inspirados, personas que, además, tardan un promedio de 10 meses antes de considerar un cambio de trabajo.

Al respecto Juan del Cerro, Top Voice de LinkedIn en México, dijo: "para superar los obstáculos y encontrar la felicidad y estabilidad laboral, hay que atreverse a salir y probar nuevas experiencias, aprender nuevas habilidades y conocer a nuevas personas hasta que se encuentre el trabajo que traiga crecimiento. La inspiración y pasión, no nos van a venir a buscar".

Por su parte, Samantha Magadán, CEO y Career Coach en Kandidaat dijo: "hay que hacernos responsables de nuestro propio desarrollo, adoptar los conceptos de autogestión y automotivación y no caer en desesperación por no crecer al ritmo que se quisiera. Es muy importante trabajar en nuestras áreas de oportunidad, pero sin adoptar etiquetas negativas que afecten la confianza".

La mejor estrategia

Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, para finales de 2018, más de 1.8 millones de mexicanos estaban desocupados. A su vez, el estudio más reciente de Trabajo En Digital identificó más de 379 mil vacantes de todos los sectores en tres de las principales bolsas de trabajo en línea en nuestro país. Es decir que el número de personas desocupadas es mayor que el de vacantes, por lo que hay que mantenerse competitivo.

Si bien las bolsas de empleo en línea pueden ser de gran ayuda cuando estés en busca de una oportunidad laboral, para mejorar tus posibilidades es mejor seguir algunos pasos:

· Antes de lanzarse a enviar currículos a todas las vacantes que encuentres en la web es muy importante trazar una ruta estratégica que incluya las empresas y puestos que más te interesan, así como las habilidades o características de experiencia y nivel educativo que debes cubrir para poder acceder a ellas.

· No tomes la decisión de aplicar concentrándote únicamente en el sueldo, puede llevarte a decepciones o situaciones frustrantes si las tareas a desempeñar no son de tu entero agrado o interés.

· Personaliza tu currículo de acuerdo a la vacante para mostrar la experiencia más actual que esté relacionada tanto con la empresa como con el puesto.

· Considera que hoy los CV no son evaluados solo por humanos, sino también por máquinas, por lo que debes adaptarlo a los algoritmos de búsqueda y resaltar las palabras clave.

· No cometas el error de enviar tu CV a la cabeza de la compañía: es muy probable que no te consideren. Es mejor enviarlo a quien podría ser tu jefe inmediato.

· Tienes que mantenerte actualizado, adquirir nuevos conocimientos para elevar tu valor y experiencia profesional.