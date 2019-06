Ocioso, hacer un mitin: Coparmex

El acto de unidad y defensa de la dignidad de México al que convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador para este sábado, podría ser "un mitin que tendrá escasa o nula resonancia y efectos en Estados Unidos", por lo que realizarlo será una pérdida de tiempo, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos.

Por ello, solicitó al Ejecutivo "que no distraiga al país con un mitin innecesario y ocioso, que le restará capacidad de acción a Usted y a quienes deben tomar decisiones estratégicas e impostergables, en momentos trascendentales para el futuro económico del país". Lo que debería solicitarse, dijo, es una reunión "con la participación de los dos presidentes".

El presidente Andrés Manuel López Obrador convocó para este sábado en Tijuana, Baja California, a un acto de unidad en defensa de la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de Estados Unidos.Ante el amago del presidente Donald Trump de imponer aranceles a los productos mexicanos desde el lunes si este país no detiene la migración ilegal a EU, López Obrador dijo este jueves en la conferencia matutina de prensa que "para fijar esa postura y conservar esa relación de amistad, convoco a todos los sectores a un acto de unidad en defensa de la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de Estados Unidos".El titular del Ejecutivo dijo que invitó a los gobernadores de todos los estados del país, a los legisladores federales de todas las expresiones, a los ministros de la SCJN, a dirigentes obreros y campesinos, líderes sociales y religiosos, y empresarios, a ese evento, aunque confía en llegar a un acuerdo con EU.Aclaró que no hará nada para quedar bien con gobiernos extranjeros. La de los migrantes, dijo, "es una crisis humanitaria profunda. No se puede atender cerrando fronteras, se tiene que atender en donde se origina el problema social. No consideramos el uso de la fuerza", afirmó.La propuesta del mandatario mexicano de realizar una marcha "por la dignidad" provocó reacciones encontradas entre congresistas y políticos. Los diputados federales que integran la coalición Juntos Haremos Historia en San Lázaro, es decir, de Morena, PT y el PES, confirmaron su asistencia y es probable que envíen a sus 315 integrantes a Tijuana. "Todo nuestro respaldo en las acciones que ha encabezado el gobierno de la República", escribió el líder de la bancada de Morena, Mario Delgado Carrillo.En cambio, los diputados del PAN, del PRI y del PRD consideraron que no es con un mitin, sino con un acto de Estado, con las instituciones y soberanía, como se debe defender a México, y adelantaron que es muy probable que no acudan. "Se requiere unidad para un acto de Estado, no uno popular sin articulación", declaró en entrevista el líder del PAN, Juan Carlos Romero Hicks.El Comité Ejecutivo Nacional del PAN dijo que ningún miembro del partido acudirá al "acto de unidad" y aseguró que lo que México requiere es inteligencia, dignidad y unidad nacional para responder a Trump.