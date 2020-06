Ordena juez suspender nuevos costos de Servicios de Transmisión Eléctrica

Un juez federal ordenó suspender los nuevos costos por los Servicios de Transmisión Eléctrica con fuentes de energía renovable o cogeneración que se elevaron hasta ocho veces.

El juez Segundo de Distrito Especializado en Telecomunicaciones concedió una suspensión provisional a Sociedad Autoabastecedora de Energía Verde de Aguascalientes, S. de R. L. de C. V., para que los cobros que le realice la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se ajusten a lo que pagaba antes de que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) los modificara el pasado 10 de junio.

Estas tarifas elevadas se cobran a las empresas privadas que generan energía y se modificaron desde un 400 hasta un 800 por ciento, según lo establecido en la RES/893/2020 de la CRE.

En la suspensión, el juez estableció que dicha resolución no podrá ejecutarse en perjuicio de la empresa quejosa y que la determinación de las tarifas que debe pagar por generar energías renovables debe calcularse conforme a antes de la entrada en vigor de la RES/893/2020.

"Que no se ejecute en perjuicio de la quejosa la Resolución RES/893/2020 y la Determinación de los cargos por el Servicio de Transmisión para fuentes de energía renovable o de cogeneración por nivel de tensión, a precios de dos mil dieciocho, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil veinte. Por tanto, la determinación de los montos que, en su caso, deba cubrir la quejosa por concepto del servicio de transmisión de energía eléctrica, debe ser calculado conforme a las metodologías, resoluciones y tarifas que estaban vigentes hasta antes de la entrada en vigor de la resolución y determinación reclamadas.

"La presente determinación no implica que queden insubsistentes los actos reclamados, sino que únicamente sus efectos se postergarán en el tiempo, con lo que se conserva la materia del juicio de amparo", señaló el juez.

Para ello, la empresa quejosa deberá exhibir una garantía ante la CFE a través de su filial Intermediación de Contratos Legados, por los posibles daños o perjuicios que se pudieran ocasionar al no aplicársele las tarifas recién elevadas.