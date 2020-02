Outsourcing, cáncer que ha precarizado el mercado laboral: STPS

La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, se pronunció por regular el outsourcing abusivo y acusó que ésta práctica se ha convertido en un cáncer que ha crecido en los últimos años y ha contaminado y precarizado el mercado laboral.

Al participar en el Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados sobre la próxima reforma sobre el outsourcing en México, Luisa María Alcalde dijo que el registro de empleados con salario mínimo, pese a obtener más recursos, se ha convertido en deporte nacional.

Agregó que muchas empresas han implementado este tipo de prácticas para abaratar la mano de obra no cumplir con los derechos laborales de sus empleados, defraudar a los empleados y al fisco e incluso lavar dinero.

Pidió castigo y que no haya impunidad. "No podemos seguir solapando mecanismo que afecten los derechos de los trabajadores", explicó Alcalde.

En tanto, el director general del IMSS, Zoé Robledo, también se pronunció por regular la subcontratación en México y ejemplificó el caso de una empresa, de la cual no quiso acordarse el nombre que tenía solamente registrados a 18 trabajadores con salarios de 189 pesos, y terminó anotando a más de 900 trabajadores con salarios de 794 pesos.

Habló de las afectaciones de la subcontratación en las arcas del Seguro Social y dijo que en los últimos años se han perdido 21 mil millones de pesos, y ese cálculo, aunque conservador, pudo haber servido para adquirir medicamento, equipo médico o incluso construir nuevos hospitales.