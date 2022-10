Pago de impuestos al SAT surgió a partir de provisiones: Banco Azteca

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 27 (EL UNIVERSAL).- El director general de Banco Azteca, Alejandro Valenzuela, dijo que el pago de impuestos realizado al SAT hace unos días por Grupo Salinas por más de 2 mil 772 millones de pesos, surgió de recursos que Elektra tenía en provisiones para atender eventualidades.

"Somos una organización muy conservadora y generamos provisiones que nunca sabes dónde va a acabar el pago y lo que buscas es cuidar la organización para que tengas la capacidad y en cualquier estándar contable si entras a un litigio o algo, pones un recurso de lado porque no sabes que pueda pasar con ello. Al ser nosotros muy conservadores fue lo que se hizo y el recurso que se pagó la semana pasada salió de ahí", dijo el directivo.

Este miércoles, Elektra reportó una pérdida en su utilidad de 2 mil 384 millones de pesos al cierre del tercer trimestre de 2022.

En conferencia de prensa con motivo del 20 aniversario de Banco Azteca, Valenzuela resaltó la presencia de la firma en el país con más de 2 mil sucursales y el impacto en más de 32 millones de mexicanos, en un contexto donde se ha ayudado a la población de bajos recursos a encontrar financiamiento y oportunidades de crecimiento económico.

El directivo resaltó que de cara a las previsiones económicas pesimistas en 2023, con un escenario de inflación y altas tasas de interés, es probable que la actividad productiva se vea impactada.

"El mundo se ve muy complicado para el próximo año. Mayores tasas de inflación, mayores tasas de interés, va a haber muchos proyectos que se van a cancelar, muchas inversiones que no se van a llevar a cabo, a nivel mundial, no solamente para México y obviamente tenemos que estar vigilantes porque nuestro problema son los créditos que ya dimos", expresó.