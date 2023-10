Palmolive, Grissi y Escudo, jabones con leyendas falsas según Profeco

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 25 (EL UNIVERSAL).- De un total de 40 jabones de tocador, la Procuraduría Federal del Consumidor (

) encontró que dos tienen menor contenido neto del que indican y seis más tienen leyendas que no se pueden comprobar, dijo el titular del organismo, David Aguilar Romero.También, se encontró que, en general, los jabones pasaron las pruebas y la principal diferencia es el precio entre unos y otros.Laanalizó 18 jabones de tocador: 8 neutros, 7 para hombre y 7 para bebé, a los que les aplicó las pruebas de contenido neto, humedad, ácidos grados, sólidos insolubles, revisar la información comercial, entre otras se encontró lo siguiente.Aguilar Romero dijo que, tras el análisis, detectó que hay algunos productos que no cumplen con el contenido neto, los cuales son:· Foce eGo declara 135 gramos, pero solamente contiene 121 gramos· Naturalis senses de naranja, declara un contenido neto de 125 gramos, pero solamente trae 113 gramos.Hay "seis productos con leyendas no comprobables que pueden inducir al error al consumidor. Ya estamos dándonos a la tarea de inmovilizar y hablando con las marcas por la no demostración de la leyenda", añadió el titular de lay tendrán que corregirlo.Esos jabones que contienen leyendas que no se pueden comprobar son:· Heno de Pravia, en presentación de cuatro jabones, tiene la leyenda "jabón natural, su inconfundible fragancia recuerda el olor del heno recién cortado", "pero no comprueba su fragancia con el heno recién cortado", añadió Aguilar Romero.· Maja, presentación de tres jabones, en su empaque dice la leyenda "la esencia que seduce al mundo", sin embargo, "quizá sea muy atrevido seducir al mundo, sale muy caro".· Naturalis senses, dice "felicidad" pero ese concepto no aplica porque no se puede demostrar.· Palmolive natural, jabón de tocador con oliva y aloe vera, tiene la frase en su etiqueta: "Nutrición humectante y para tu piel si tu piel te nutre, todo te nutre", pero "no demostraron que es alimento para la piel y que sí tiene fórmula nutritiva ni que es alimento para la piel", explicó Aguilar Romero.· Jabón neutro Grissi dice "PH cercano a la piel, pero eso no se puede demostrar".· Escudo men con la frase "protección anti olor-horas, queda muy abierta, no dice cuántas horas".Esa investigación saldrá en la Revista del Consumidor del mes de noviembre en la que también se mostrará las grandes diferencias de precios entre unos y otros. Por ejemplo, comentó que entre más especializados sean los jabones más caros son, los de hombres y de bebés son de entre 15 a 16 pesos, si se trata de los que tienen esencias y perfume salen más caros, en 44 pesos por pieza, en el caso de Maja.Mientras que Palmolive se vende en 11 pesos, Capris 11 pesos, Palmolive Natural 16 pesos, Tepeyac 13 pesos, Rosa Venus 9 pesos y Caricia 8 pesos la pieza. En tanto que los jabones que se venden en paquetes de cinco tienen un precio unitario de 12 pesos en el caso de Zest y de 14 pesos el de Escudo, comentó el Procurador.