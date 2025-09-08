Participa en el Sorteo de El Buen Fin y gana grandes premios

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 8 (EL UNIVERSAL).- Como cada año, el sorteo de El Buen Fin del 13 al 17 de noviembre se llevará a cabo, se realizará también en este 2025, en el que podrán participar las personas que paguen con tarjeta de crédito o débito compras de más de 250 pesos.

La administradora de servicios tributarios del Servicio de Administración Tributaria, Hilda Ninel Nájera Bravo, dijo que el sorteo que se llevará a cabo con motivo de El Buen Fin se realiza para incentivar el uso de métodos de pago electrónicos, es decir, con tarjetas de crédito y débito.

Dijo que este sorteo de El Buen Fin se llevará a cabo el 5 de diciembre y los comercios que quieran participar deberán de contar hasta con ingresos de 5 millones de pesos en el ejercicio inmediato anterior y cumplir con el registro en el portal del evento, tener Buzón Tributario activo, opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo y aceptar pago con tarjeta, así como contar con al menos una venta a partir de 250 pesos.

Durante el Lanzamiento de la edición XV de este evento, Nájera Bravo dijo que los consumidores participarán si pagaron con tarjetas al menos con una transacción de 250 pesos. El 28 de noviembre se podrá verificar las operaciones de compra y los comercios que sí participarán en el sorteo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La bolsa será de 500 millones de pesos, con dos premios mayores, uno para tarjetahabientes de 250 mil pesos y para comercio de 260 mil pesos. Entre los tarjetahabientes se repartirán 321 mil premios de 500 pesos hasta 20 mil pesos. Los comerciantes tendrán premios de 20 mil pesos para un total de 4 mil 897 ganadores.

A partir del 28 de diciembre se darán a conocer los resultados, los ganadores recibirán una transferencia directa antes del 6 de enero del 2026.