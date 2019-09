Participación de IP, necesaria para revertir caída petrolera: CCE

Para lograr revertir la caída de la plataforma petrolera y llevarla a un millón 900 mil barriles diarios, es necesario que se permita la participación privada en la explotación de crudo, porque de revertirse la situación actual y no llegar a la meta que proyecta el Paquete Presupuestal 2020 podrían restarse 0.7 puntos al crecimiento de la economía mexicana, coincidieron el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, y directores de análisis económico de Citibanamex y HSBC.

En conferencia de prensa, el director de Citibanamex, Sergio Kurczyn, y el director general de análisis económico de HSBC, Alexis Milo Caraza, explicaron que por la caída del 10% de la plataforma de producción de petróleo en 2019 perdimos un crecimiento de 0.6 puntos en el PIB.

Kurczyn comentó que las estimaciones de Citibanamex no prevén un aumento de la plataforma de exportación de petróleo, ni tampoco que se frene la caída de la producción, sobre todo porque se pretende revertir la baja con la apertura de pozos maduros que llevan años de abandono y aunque parezca fácil será difícil que vuelvan a producir.

El líder del CCE comentó que para alcanzar la plataforma de producción que planteó el gobierno en el Paquete Presupuestal 2020 es necesario que se permita que la iniciativa privada participe en el sector.

Caraza dijo que es ambicioso el llegar a un millón 900 mil barriles diarios aunque de manera implícita significa que "no podrá ser logrado sin la participación de la iniciativa privada, y que será de las empresas el aumento de producción".