Pemex reporta la pérdida de 46 mmdp

Ciudad de México.- Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó este jueves 30 de abril una pérdida de 46 mil millones de pesos en el primer trimestre de 2026, debido a menores ventas de crudo respecto a lo que le cuesta extraerlo, y ni el encarecimiento en los petroprecios internacionales ni un incremento en la refinación compensaron el resultado negativo.

En su reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) detalló que el área de Exploración y Producción perdió entre enero y marzo un total de 64 mil 826 millones de pesos, lo que se explica por ventas que no cubrieron ni la mitad de lo que costó extraer un promedio de un millón 650 mil barriles diarios de petróleo.

Los números rojos se registraron a pesar de un importante repunte en el precio del crudo y sus derivados a causa de la guerra en Medio Oriente que inició a partir del pasado 28 de febrero.

El resultado negativo tampoco pudo ser remediado por las ganancias del área de refinación, las cuales ascendieron a 23 mil 350 millones de pesos. En este segmento, la empresa ha logrado aumentar tanto el procesamiento de crudo como la producción de gasolinas.

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En el primer trimestre del año el Sistema Nacional de Refinación transformó en promedio 1.1 millones de barriles diarios de petróleo crudo, un incremento de 22.2% respecto al mismo periodo de 2025, destacando las refinerías de Tula y Dos Bocas.

Además, el resultado negativo tuvo lugar pese a un menor desembolso por el pago de impuestos y sin importar que se contó con transferencias del gobierno del mismo orden que hace un año, por 66 mil 731 millones de pesos.

La pérdida neta "se explica principalmente por menores ventas, mayor deterioro de activos fijos, menores otros ingresos, así como por un mayor costo por instrumentos financieros derivados y una pérdida cambiaria", explicó Pemex en su reporte.

Sin embargo, el reporte trimestral también incluyó un aspecto positivo, pues Pemex logró recortar su deuda total, al pasar de 101 mil 065 millones de dólares al cierre de marzo de 2025 a 79 mil 37 millones a la misma fecha de este año.

En la conferencia de los resultados, el director de la petrolera, Víctor Rodríguez Padilla, destacó que el costo financiero de esa deuda se redujo 13.4% en comparación con lo programado en el Presupuesto de Egresos de la Federación.