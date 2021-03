Personal ocupado en la maquila de exportación liga ocho meses al alza

El personal ocupado en los establecimientos con programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) se incrementó 0.2% en el primer mes de 2021 frente al periodo que le precede, con lo que acumula ocho meses consecutivos al alza y se mantiene por arriba de los niveles registrados previo a la pandemia, de acuerdo con datos publicados por el Inegi.

A finales de 2006, la Secretaría de Economía instrumentó el programa IMMEX, con el cual las unidades económicas que cumplen con los requisitos para aprovechar las prerrogativas que ofrece, obtienen autorización para elaborar, transformar o reparar bienes importados temporalmente con el propósito de realizar una exportación posterior y/o destinarlos al mercado nacional.

La industria maquiladora de exportación y todas las actividades relacionadas con este sector se han visto beneficiadas por la reactivación del comercio exterior, principalmente con Estados Unidos. Hasta enero pasado el número de dichas unidades económicas sumaban 6 mil 430 establecimientos, que dan empleo a 3 millones 39 mil personas, de las cuales casi el 90% se encuentran en el sector manufacturero.

Según el tipo de establecimiento en el que labora, en los manufactureros del personal ocupado aumentó en el primer mes del año 0.3%, mientras que en los no manufactureros (que llevan a cabo actividades relativas a la agricultura, pesca, comercio y a los servicios) disminuyó 0.5% a tasa mensual.

En enero de 2021, las horas trabajadas ascendieron 0.3% respecto a las de un mes antes: en los establecimientos manufactureros avanzaron 0.3% y en los no manufactureros 0.2% con series ajustadas por estacionalidad.

Las remuneraciones medias reales pagadas al personal contratado directamente por los establecimientos con programa IMMEX descendieron 1.2% durante enero de 2021 con relación a las de diciembre pasado.

De manera desagregada, en las unidades económicas manufactureras fueron inferiores en 1.7%; en contraste, en las no manufactureras se acrecentaron 2.4% en el lapso de un mes.

A tasa anual, el personal ocupado total presentó un crecimiento de 0.7%, las horas trabajadas fueron mayores en 0.4% y las remuneraciones medias reales mostraron un alza de 3.5% en el mes de referencia.