Pese a crisis por Covid, no hubo "mortandad" de negocios, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a pesar de los pronósticos por la crisis económica generada por el Covid-19 no hubo "mortandad" de negocios y destacó que los empresarios están ayudando al desarrollo del país.

En Palacio Nacional, el mandatario detalló esta mañana de viernes que el sector privado representa en inversión y en empleos alrededor del 70% de la economía nacional.

"Los empresarios de México están ayudando en el desarrollo nacional porque permanentemente, cotidianamente mantienen sus actividades productivas. Hay sólo registradas en el Seguro Social cerca de un millón de empresas, eso es una actividad permanente", señaló.

Y agregó: "Incluso, con la crisis afortunadamente se mantuvieron la mayoría de las empresas, no hubo mortandad de negocios, como también se pronosticaba; o hubo, pero no en la cantidad que se pensaba", dijo en su conferencia de prensa.

"Las remesas son una bendición, nos están salvando de la crisis"

Ante el impacto económico generado por la pandemia del Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que las remesas son "una bendición" y aseguró que son lo que está salvando al país ante la crisis.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal recordó que los envíos que hacen los migrantes mexicanos llegan a 10 millones de familias, que en su conjunto se estima sumarán 40 mil millones de dólares este año.

"Las remesas son una bendición porque llega además abajo, a 10 millones de familias, que reciben en promedio, de 300 a 350 dólares mensuales. Eso es lo que nos está salvando, de la crisis".

Y agregó: "Si vemos la inversión anual que llega al país o lo que se invierte en México ahí si las remesas ocupan el primer lugar, porque significan la principal fuente de ingresos del país, estamos hablando de 40 mil millones de dólares, es lo que estamos estimando para este año. A como está ahora nuestro peso que se está apreciando, de todas maneras, es como un billón de pesos".

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador agradeció a los migrantes que, a pesar de los pronósticos por la pandemia, están ayudando a la economía del país con sus envíos de dinero.

"Agradecerles muchos a los paisanos migrantes porque ahora que más se necesitaba, en contra de todos estos pronósticos, más nos están ayudando", agregó.