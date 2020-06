Pese a los ajustes de Banxico, créditos casi no se abaratan

El Banco de México (Banxico) ha reducido gradualmente la tasa de interés objetivo desde agosto y hasta 5.50% a inicios de mayo, el nivel más bajo en cuatro años, y se espera que a finales de 2020 sea menor. ¿Pero qué implicaciones tienen estos recortes para el costo de tus créditos? En teoría, deberían abaratarse, pero no siempre es el caso.

El banco central fija la tasa de interés que pagan los bancos por los recursos, también llamada "tasa de interés interbancaria a un día".

"Pareciera que esta disminución nada más favorece a los bancos, pero no es cierto: las personas comunes y corrientes se ven favorecidas, porque los créditos se vuelven más baratos", explica Abraham Vergara, director de la Maestría en Finanzas de la Universidad Akali, sobre lo que en teoría debería suceder.

"Dichos beneficios de los recortes en la tasa de interés se reflejan en los créditos de tasa variable y los que están por ser contratados, mas no en aquellos de tasa fija", agrega.

Actualmente, la tasa de interés se ubica en su punto más bajo desde noviembre de 2016. Tras varios aumentos, Banxico hizo ocho recortes seguidos desde agosto de 2019.

El coronavirus profundizó los recortes de 25 puntos base a 50, de los cuales se han realizado tres a partir de marzo de este año. Carlos Rojo Macedo, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos de México (ABM), refiere a Economía Hoy que la disminución de las tasas trae beneficios a los créditos en general.

"Sin duda, la baja de las tasas de interés permite que la banca ofrezca menores tasas a todos los sectores de la economía y a todos los segmentos de la sociedad. Aproximadamente 72% de la cartera [de crédito] está a tasa variable", dice Rojo.

La baja en las tasas de la banca ocurre en un mes, explica el presidente ejecutivo de la ABM, y según la calificadora Fitch Ratings, Banxico recortará su tasa de interés de 5.5% a 4.7% a finales de este año.

Las tarjetas de crédito representaron 37.8% de los préstamos al consumo en el primer trimestre; los de nómina, 24.65%; los personales, 19.59%, y los de bienes duraderos (en su mayoría automotrices), 15.6%, de acuerdo con datos de la ABM.

Tarjetas de crédito. Una medición del Banco de México para los intereses de las tarjetas llamada "tasa de interés promedio ponderada" (TEPP) refleja la baja de intereses conforme a la política monetaria.

En seis meses, cuando las tasas de Banxico iniciaron la serie de recortes, la TEPP en tarjetas de crédito sin promociones pasó de 49.42% en el bimestre de julio y agosto a 46.92% entre enero y febrero.

"Hemos visto los recortes de 25 y 50 puntos. Pero, aunque es un dato importante desde el punto de vista macroeconómico, si no hay disminución brusca de la tasa de interés que la pasara de donde está a 1%, el usuario del crédito prácticamente no lo nota", señala Orlando Delgado Selley, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México: "Los bancos están incentivados a reducir tasas, pero no obligados".

Las instituciones con las TEPP más bajas para tarjetas de crédito clásicas en junio de 2019 fueron Santander, 22.3%; CitiBanamex, 22.5%, e Inbursa, 27.1%, según el reporte de febrero Indicadores Básicos de Tarjetas de Crédito de Banxico, el cual retoma datos a junio de 2019.

Nómina y personales. Los créditos de nómina son aquellos que se hacen por uno o varios salarios y se toman como garantía los ingresos salariales. Éstos no siguieron el patrón de la tasa del Banco de México, ya que la TEPP fue de 24.97% en agosto del año pasado a 25.14% en febrero, indica Banxico.

Los créditos personales, aquellos en los cuales se da un préstamo, tampoco reflejan las tasas de interés del banco central, ya que la TEPP pasó de 39.8% en junio de 2019 a 41.14% en diciembre del mismo año.

Riesgo persigue a hipotecarios. En los créditos hipotecarios los datos muestran que, en el periodo de marzo de 2018 a septiembre de 2019, la TEPP se movió al contrario de como lo hacía la tasa interés objetivo del Banxico, que inició su recorte en agosto, al pasar de 10.31% en marzo de 2019 a 10.34% en septiembre.

Gene Towle, socio director de Softec, explicó que los créditos de vivienda se rigen a largo plazo, mientras que la tasa de interés de Banxico es una referencia a corto plazo.

Además, refirió que las tasas en el sector hipotecario se constituyen en parte por un sentido del riesgo, lo que hará que no tiendan a bajar por la crisis económica que azota al país con efectos como el desempleo.

Automotrices. Las tasas de interés de créditos automotrices tienden a ser fijas, por lo que las ya contratadas no se ven modificadas por las decisiones del Banxico, apunta Vergara, de la Universidad Akali.

Ganan los peces grandes Los beneficios de los recortes de las tasas de interés de Banxico se reflejan principalmente en los créditos para empresas, expresa Delgado Selley.

"Cuando toman créditos como emisiones de papel, obligaciones, etcétera -es decir, para el dinero de mayoreo- la tasa sí pega mucho, pero para dinero de menudeo (particulares) no se nota, tiene que bajar más y por tiempo", según Delgado.