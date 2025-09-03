Peso cierra con ganancia frente al dólar
El oro liga siete sesiones al alza
La divisa mexicana en los mercados internacionales concluyó alrededor de 18.70 pesos por dólar, lo que significó una apreciación de 0.14% o 3 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.
El dólar al menudeo terminó este miércoles en 19.20 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de Banamex, sin cambios respecto al cierre del martes.
La apreciación del peso ocurre a la par de un debilitamiento del dólar estadounidense de 0.26%, de acuerdo a su índice ponderado, debido a la expectativa de que la Reserva Federal recortará su tasa de interés el 17 de septiembre, tras datos económicos negativos, comentó Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de grupo Base.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas frente al dólar fueron: el shekel israelí con 0.71%%, el florín húngaro con 0.63%, el won surcoreano con 0.46%, el peso chileno con 0.44% y la corona checa con 0.41%.
En el mercado de materias primas, el oro cerró la sesión cotizando en 3 mil 562 dólares por onza, con una ganancia de 0.94%, ligando siete sesiones al alza y alcanzar un nuevo máximo histórico de 3 mil 578 dólares por onza, impulsado por una creciente expectativa de que la Reserva Federal recortará su tasa de interés.
El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas a nivel global, con la excepción del Dow Jones que mostró una caída de 0.05%. El Nasdaq Composite mostró un avance de 1.02% y el S&P 500 subió 0.51%, luego de dos sesiones de pérdidas en ambos casos.
En México, el Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV cerró la sesión con una pérdida de 0.16%, luego de dos sesiones de ganancias. A pesar de la pérdida, el índice alcanzó a tocar un máximo histórico de 60 mil 120.44 puntos. Al interior, destacaron las pérdidas de las emisoras: Grupo Carso, con una baja de 2.71%; Arca Continental, -0.92%; Cemex; -0.17%; Genomma Lab, -2.65%; y Alfa, -0.29%.
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Destaca SLP entre los estados donde creció economía informal
El Universal
El Inegi dio a conocer que a nivel nacional aumentó 4.0% en primer trimestre del año