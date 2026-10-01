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Peso cierra su peor mes desde el 2024

Por El Universal

Octubre 01, 2026 03:00 a.m.
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Peso cierra su peor mes desde el 2024
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      CIUDAD DE MÉXICO.- El peso mexicano entregó el peor resultado mensual en más de dos años debido a la venta masiva de bonos a nivel global, de acuerdo con analistas. A lo largo del mes patrio, el tipo de cambio tocó un mínimo de 16.86 pesos por dólar el 4 de septiembre y un máximo de 18.15 el martes pasado en operaciones al mayoreo que reporta Bloomberg.

      La paridad despidió septiembre en 18.06 unidades y significó una depreciación mensual del peso de 6.3%, que puso fin a dos meses de apreciaciones.

      La última vez que la moneda nacional perdió tanto terreno fue en junio de 2024, cuando se llevaron a cabo las elecciones federales que dieron una amplia victoria a la actual presidenta Claudia Sheinbaum y su partido Morena.

      La analista de Banamex, Paulina Anciola, expuso que el peso fue presionado por la creciente venta masiva en los mercados globales de deuda. Esta semana, el bono de Estados Unidos a 30 años alcanzó una tasa que no se había visto desde 2002, cuando fue la llamada crisis puntocom.

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      "La fuerte compresión en los diferenciales de tasas a través de la curva con Estados Unidos se empezó a reflejar abruptamente en el mercado cambiario", dijo.

      Desde su punto de vista, también se sumó el anuncio del Banco de México de que se va a desacoplar de los ajustes previstos a la tasa de fondos federales de la Reserva Federal (Fed).

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