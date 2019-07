Petroquímica se abrió a IP porque dejaron plantas chatarra: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que debido a que le dejaron "plantas chatarras" en el sector petroquímica se decidió abrir la inversión a la iniciativa privado, porque de lo contrario habría tenido que endeudar al país para levantar dicha industria.

"En el caso de la petroquímica, por ejemplo, nos dejaron plantas chatarras, no nos va a alcanzar el recurso, tendríamos que endeudar al país para levantarla. Entonces, ahí necesitamos inversión del sector privado y hay posibilidades de que participen", dijo durante su conferencia de prensa matutina.

Este miércoles, tras una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Consejo Mexicano de negocios (CMN), el gobierno federal fijó una serie de reglas para que la iniciativa privada invierta en todo el sector energético, incluido el de petroquímica.

Al respecto, el Presidente dijo que se instaló una mesa con el sector privado para tratar los temas de energía de manera conjunta. "Es muy buena la relación y lo que estamos haciendo es definiendo reglas, reglas claras: 'Esto se puede, esto no', y en donde se pueda vamos juntos". López Obrador reiteró que no se podría sacar adelante al país sin la inversión privada. "No es suficiente la inversión pública para impulsar el desarrollo del país", dijo.