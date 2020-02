Pide Concamin no "satanizar" a todos los laboratorios farmaceúticos

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes pidió no "satanizar" a todos los laboratorios de la industria farmacéutica, porque algunas de ellas tienen buenas prácticas y son muy importantes para la industria nacional.

En entrevista, en Palacio Nacional, donde el líder de la Concamin asistió a la conferencia mañanera para luego reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Cervantes Díaz reconoció que en esta crisis de abasto de medicamentos si bien hubo excesos de algunos laboratorios, éstos ya se están combatiendo.

"Hubo casos de excesos y no se ven bien y ya lo están combatiendo, pero lo que si hay que diferenciar todos los laboratorios de la industria farmacéutica, que tienen muy buenas prácticas, los había discriminado enormemente, que no los satanicen".

Cervantes, quien dijo que en la reunión estarían los presidentes de la Cámara Farmacéutica y Asociaciones de Laboratorios nacionales e internacionales, señaló que ya se logró un acuerdo para el abasto de medicinas para el Insabi, ISSSTE e IMSS.

Ante la posibilidad que el gobierno importe medicamentos, el presidente de la Concamin dijo que van a pelear porque se elija el contenido nacional y que a todos nos vaya bien.

"¿Dónde se generan los empleos? Aquí, entonces hay que consumir lo hecho en México. Ahora si el formato es directo, para nosotros es mejor".

Dijo que le pedirán al mandatario que le apueste al contenido nacional.

"De que sirve que tengamos 307 mil millones de dólares de exportación, si en la industria traemos en negativo 1.7, entonces necesitamos incrementar los contenidos nacionales para que podamos subir".