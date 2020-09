Piden a consejeros de Infonavit que renuncien a sueldo

Durante la 121 Asamblea General en Sesión Extraordinaria del Infonavit, la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, pidió la palabra para solicitar que los consejeros del instituto renuncien a su sueldo como lo marca la Ley de Austeridad Republicana para los órganos tripartitos.

La titular de la STPS sugirió que se discuta esta propuesta en la próxima Asamblea del instituto, la cual se celebrará en diciembre.

La Ley de Austeridad Republicana indica que en los órganos tripartitos, los consejeros deben ser honorarios y, por lo tanto, no deben cobrar.

"Ya quisiera cualquier trabajador que aporta al fondo de vivienda recibir estos montos de más de 80 mil pesos por cada una de las reuniones de consejo que se realizan.

"Ojalá haya el compromiso de hacerlo no más allá de diciembre de este año", dijo Alcalde.

En respuesta, Carlos Aceves del Olmo, secretario general del Comité Nacional de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), consejero del instituto, y representante de los trabajadores ante el Infonavit, dijo que el sueldo de los consejeros está considerado en el reglamento interior y aseguró que la petición es política.

"Es parte de la historia del mismo instituto y no quiere decir que este bien sino que tiene que cambiar por las vías de la Asamblea del Consejo de Administración y del trato directo que tenemos con el director, su gente y el instituto".

Durante la Asamblea donde rindieron protesta los nuevos asambleístas para el periodo 2020-2026, Aceves del Olmo pidió que estas decisiones no se tomen como si los consejeros fueran "unos villanos que cobran", quitándole la oportunidad a la gente de tener una casa.