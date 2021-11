Piden Ejecutivos de Finanzas actuar frente a inflación

Tras las declaraciones del subgobernador del Banco de México (Banxico), Jonathan Heath que la inflación en diciembre podría rebasar el 7% y que alcanzará su pico en febrero, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), pidió actuar porque ya no es sostenible afirmar que será un fenómeno transitorio.

Durante la Convención anual del IMEF, Heath consideró como grave que de llegar la inflación en diciembre entre 7.1% y 7.3% sería la mayor variación en los últimos 20 años.

Al respecto, el vicepresidente del comité nacional de Estudios Económicos de los ejecutivos de finanzas, Federico Rubli, advirtió que la alta inflación definitivamente es una preocupación seria.

"Es algo serio que está afectando de una manera muy importante el anclaje de las expectativas de inflación de mediano y largo plazo, y por ende requiere de correcciones que hay que hacerlas a la brevedad", ponderó.

Durante la presentación de la ponencia IMEF, comentó que el propio Banxico ha señalado en su documento de política monetaria que espera para el último trimestre una inflación de 6.8%, y eso es congruente como lo señaló Jonathan Heath con su estimación de un rango del 7.1% al 7.3%.

Admitió que definitivamente es una tasa que sí es de preocupación, porque es más del doble de la meta que tiene Banxico del 3% y claramente hemos empezado a ver muchas distorsiones acerca de lo que es este crecimiento acelerado de los precios.

Hizo ver que muchos analistas, y el mismo gobierno, han identificado que es un fenómeno transicional, temporal que no es un fenómeno permanente.

Pero para los ejecutivos de finanzas se trata de un lenguaje, una narrativa del que deberíamos distanciarnos.

"En México deberíamos de empezar a alejarnos de esa narrativa de que esto es algo transitorio y que se va a corregir por sí sólo", exhortó.

Refirió que en Estados Unidos, ya se dieron cuenta de eso porque allá también hay un repunte muy serio de la inflación, y también han estado diciendo que es transitorio, temporal que se va a corregir por sí sola por todos los choques de oferta que básicamente la han estado propiciando.

Sin embargo, ya se percataron que eso no es un diagnóstico acertado, afirmó.