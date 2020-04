Plan de reactivación económica de AMLO se queda corto: ABM

También en Palacio Nacional, pero al acudir a otro asunto que no quiso revelar, Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), aseguró que el plan de reactivación económica que presentó el presidente se quedó "corto" a las necesidades de lo que hace falta en este momento en el país, y señaló que la promesa de apoyar con 2 millones de créditos no soluciona el problema.

- ¿Qué piensan los banqueros del país, al respecto a este plan que se ha presentado para reactivar la economía?

-Que se queda corto de lo que hace falta en este momento en el país

- ¿Ustedes presentaron algunas acciones?

- Sí, presentamos varias al presidente.

El presidente de la ABM informó que hay 6.3 millones de micro, pequeños y medianos empresarios, "con un millón no resolvernos o 2 millones no resolvemos el problema".

Indicó que para enfrentar esta contingencia, la ABM ha apoyado a sus acreditados para que en cuatro meses no paguen capital más intereses, prolongación de otros dos meses "y eso pues es un apoyo importante de liquides a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyME) y a las familias porque se trata de crédito hipotecario, automotriz, de nómina, personales, a personas físicas con actividad empresarial y a personas que tengan crédito en el sector agropecuaria que son mucho acreditados y sobre todo las familias".

Niño de Rivera indicó que el gobierno debe de apostarle a la inversión, puesto que aseguró que es el que detona muchas industrias y reclamó que el anuncio del plan del sector energético lleva dos meses de retraso.