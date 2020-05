Política monetaria de Banxico no es "varita mágica": CIBanco

Ante la expectativa del mercado de que este jueves el Banco de México vuelva a recortar su tasa de referencia, la política monetaria del organismo es insuficiente para disminuir los impactos del covid-19 en la economía del país, consideró CIBanco.

"A diferencia de lo que muchos inversionistas, analistas y políticos piensan, la política monetaria no es una varita mágica para resolver todos los problemas económicos. En este sentido, la situación de la pandemia generada por el coronavirus es muy diferente a otras crisis como la de 2008-2009 cuando la debacle de la economía mundial tuvo su origen en el colapso del sistema financiero y, por lo tanto, la política monetaria ejerció un papel preponderante de remedio", sostuvo la firma.

CIBanco tiene hasta el momento espera una caída de 8% en la economía mexicana en 2020, con lo que la expectativa de una fuerte recesión en el país requiere de medidas extraordinarias de toda índole para enfrentarla.

"A esto hay que sumarle que a México, la situación de la pandemia lo agarró con una fragilidad y estancamiento económico por cuestiones internas, que sólo provocan que la difícil situación económica se agrave. Pero lo que no hay que perder de vista, son las limitaciones de la política monetaria", dijo.

Así, CIBanco estima una reducción de 50 puntos base en la tasa de referencia del Banco de México, para ubicarse en 5.50% y la posibilidad de que haya recortes futuros ante la situación económica que vive el país.

"La efectividad de las acciones anunciadas dependerá, en buena medida, de la demanda y requerimiento de crédito por parte de los distintos agentes económicos, la cual suele hundirse durante los períodos recesivos o de pérdida de dinamismo económico. Banxico sabe que, para responder con oportunidad a la evolución de los problemas económicos derivados del covid-19, para que las acciones de política monetaria puedan tener un mayor impacto deben ser sorpresivas o inesperadas", explicó.

CIBanco añadió que a diferencia de crisis anteriores, la actual se deriva de un problema de salud pública que ha derivado en un choque de oferta, fenómeno que aminora la capacidad productiva de la economía y también ha provocado una afectación por el lado de la demanda por las medidas de confinamiento al consumidor.

"Difícilmente la política monetaria puede compensar este tipo de choques. Una reducción de las tasas de interés no hace que, en este entorno, la gente aumente el consumo, su gasto en turismo o las empresas incrementen la inversión. Bajo las circunstancias actuales, la política monetaria sencillamente no es capaz de afectar de manera significativa el desempeño de la economía. Como lo ha dicho el propio banco central, se requieren acciones significativas en materia fiscal para enfrentar la emergencia sanitaria", añadió.