Por bloqueos en Oaxaca, Aeroméxico cancela 12 vuelos

Debido al bloqueo de estudiantes normalistas en el acceso al Aeropuerto Internacional de la ciudad de Oaxaca, Aeroméxico canceló 12 vuelos para este miércoles 28 de abril.

Los vuelos afectados son:

AM2048: Ciudad de México - Oaxaca.

AM2049: Oaxaca - Ciudad de México.

AM2098: Ciudad de México - Oaxaca.

AM2099: Oaxaca - Ciudad de México.

AM2036: Ciudad de México - Oaxaca.

AM2037: Oaxaca - Ciudad de México.

AM2136: Ciudad de México - Oaxaca.

AM2137: Oaxaca - Ciudad de México.

AM2044: Ciudad de México - Oaxaca.

AM2045: Oaxaca - Ciudad de México.

AM2408: Ciudad de México - Oaxaca.

AM2407/29: Oaxaca - Ciudad de México.

La aerolínea informó que los pasajeros se pueden acoger a la política de protección aplicable para quienes tienen un boleto expedido con placa 139, incluyendo código compartido Aeroméxico AM, emitido antes del 27 de abril de 2021 para todos los viajes desde y hacia Oaxaca.

Podrán reexpedir un nuevo boleto cuyo vuelo debe empezar no después del 5 de mayo de 2021.

No se cobrará cargo por cambio de fecha ni diferencia de tarifa, siempre y cuando se respete la misma ruta y cabina pagada. También se condona el cargo por expedición de boleto y se permite cambio de ruta sin cargo.

En caso de existir diferencia en la tarifa entre el boleto original y el nuevo boleto, se deberá cobrar dicha diferencia al momento de realizar el cambio.

Si el pasajero decide no utilizar el servicio, el boleto cuenta con un año de vigencia a partir de la fecha de expedición.

"Es importante mencionar que Aeroméxico no tiene responsabilidad alguna de cubrir cualquier costo adicional que se presente como transporte terrestre, hospedaje, alimentos, llamadas telefónicas, entre otros", indicó la aerolínea.

Para más información sobre estos vuelos, se puede llamar al 55 5133 4000 o vía WhatsApp al mismo número.