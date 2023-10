Por cierres, en promedio las aduanas de EU operan al 75%: Index

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 28 (EL UNIVERSAL).- Con los cierres que realizó el gobierno estadounidense y las revisiones físico-mecánicas a los camiones en Texas hay afectaciones al comercio, así como a las aduanas de entrada a Estados Unidos, las cuales operan al 75% de su capacidad.

El presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), Luis Hernández, dijo que desde hace más de dos semanas la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) cerró las aduanas de Cordova-Americas y la de Eagle Pass.Ello provocó que en una de las aduanas que colindan con Ciudad Juárez se tiene ya un retraso de una semana porque ya no pueden cruzar los 300 camiones diarios; en la aduana de Piedras Negras cruzaban 50 camiones diarios y ya no lo pueden hacer."Esto tiene impacto, si no hay espacio para ir a almacenar.Para producir y dejar guardado", expuso el presidente del Index, en entrevista durante la 48 Convención de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación.Sobre las huelgas en empresas automotrices de Estados Unidos dijo que eso puede tener un impacto a mediano plazo en el precio de los automóviles, porque cuando se dejan de ofertar vehículos al no haber disponibilidad hay sensación de escasez y hay impacto en oferta-demanda que se traduce en alzas de precios.