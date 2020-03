Por contingencia, Aeroméxico permite cambio de vuelo

Aeroméxico decidió hacer algunos ajustes adicionales para permitir que se hagan cambios en los vuelos, aunque un pasajero no se presente a tomar el vuelo.

Ante las circunstancias que genera la pandemia de coronavirus (Covid-19), la empresa anunció que reajustará sus políticas, entre las que están el que, si una persona no llega al vuelo, no perderá el valor del boleto aéreo, sino lo podrá cambiar para otra fecha.

Además, definió los límites a cargos por cambios de tarifa. Por ejemplo, si un boleto se adquirió antes del 18 de marzo de 2020 y requieren viajar de aquí al 31 de marzo próximo, no tendrá cargo alguno si hay disponibilidad en la misma clase comprada; para vuelos nacionales no se cobrará más de 4 mil pesos en la misma ruta y cabina.

Para vuelos internacionales el tope de cobro son 500 dólares en la misma ruta y cabina.

Aeroméxico pidió que quienes no vayan a viajar en las próximas 72 horas, tengan paciencia porque se le da prioridad a aquellos que quieran hacer un cambio que se vaya a realizar en los próximos tres días o menos de 72 horas, por lo que la aerolínea se compromete a dar apoyo a las personas que no se presenten al vuelo.

Además, establecieron políticas de flexibilidad para vuelos comprados antes del 9 de marzo de 2020 con viajes internacionales; así como los que se vayan a comprar de aquí al 31 de marzo de 2020, entre otros ajustes.