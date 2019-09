¿Por qué es importante asegurar tu casa contra sismos?

A dos años del sismo del 19 de septiembre, 95% de casas en México no están aseguradas contra estos desastres naturales, reveló la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Los mexicanos cuentan con seguros patrimoniales que están forzosamente vinculados a los créditos hipotecarios al adquirir una vivienda, pero la gran mayoría no cuenta con un seguro de hogar por elección propia. Al respecto el presidente de la AMIS, Manuel Escobedo Cónover, aseguró que se trabaja en políticas para fortalecer el aseguramiento hipotecario, ya que muchos seguros sólo cubren la deuda hipotecaria pero no el inmueble, lo que generó que una gran cantidad de personas se quedaran sin vivienda y con adeudos bancarios tras el 19-S.

Contar con un seguro propio resulta importante, tomando en consideración que al menos 41% del territorio nacional y 31% de la población están expuestos a estos desastres patrimoniales, según la AMIS. Los seguros de hogar protegen los bienes muebles y objetos de valor dentro de la vivienda, así como la estructura física. Además, el precio se establece en función de la zona donde se encuentre el inmueble y su propensión ante riesgos naturales, de acuerdo con la plataforma de servicios financieros Coru.com.

Aunque vivir en una zona de alto riesgo puede elevar su valor, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) señala que las primas anuales pueden ir desde 2 mil pesos si se trata de un inmueble valuado en un millón de pesos, con 180 metros cuadrados de construcción.

Estos seguros contra desastres naturales cubren daños derivados de imprevistos como reparaciones, impermeabilización, remoción de escombros, reconstrucción, además de coberturas adicionales como servicio de plomería, cerrajería, eléctrico, ambulancia y atención médica. Existe una amplia oferta de este tipo tanto con aseguradoras como con instituciones bancarias:

-Seguro casa habitación (GNP)

-Hogar integral paquete óptimo (AXA)

-Seguro casa habitación (HSBC)

-Hogar seguro (Mapfre)

-Seguro de casa (AFIRME)

-Casa segura (Santander)

-Hogar seguro (BBVA)

Para identificar cuál es el seguro que más te conviene, Coru recomienda comparar al menos tres opciones y elegir la que mejor se adapte a tus necesidades. La Condusef recomienda contratar la cobertura más amplia, ya que ésta se responsabiliza de más daños lo que reduce la cantidad de trámites necesario en caso de hacer efectiva la cobertura.