¿Por qué las pantallas son las "reinas" del Buen Fin?

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), José Manuel López Campos, reportó que El Buen Fin tuvo un incremento superior al 7% en ventas para rebasar los 120,000 millones de pesos.

Y detalló que los productos más buscados en el Buen Fin fueron pantallas electrónicas, electrodomésticos, la línea blanca en general y otros artículos como juguetes y herramientas, lo que habla de la cultura de la prevención.

En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el empresario destacó el uso de tarjetas de crédito representó el 25 por ciento de las formas de pago disponibles.

Pero regresemos a uno de los artículos más vendidos en el Buen Fin, las pantallas de televisión. ¿Por qué los mexicanos se decantan por estos productos? Desde la primera edición del Buen Fin las fotos mostraban a las personas con pantallas de televisión en sus carritos de las tiendas. Hasta ahora, las imágenes persisten.

Las más "cazadas" en El Buen Fin

Incluso, varias de las "ofertas" mal etiquetadas que la gente caza más en esa fecha son en las pantallas, como en aquella que se tuvo que vender en 3.30 pesos por una mala redacción en el precio.

Por un error en la redacción de un correo electrónico, Walmart Pachuca tuvo que vender ocho pantallas de 55 pulgadas marca LG UHD smart TV y quedó latente la posibilidad de que 18 personas más presenten su queja, informó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El viernes pasado, cuando Walmart inició con sus cinco días de descuentos, envió un correo de una oferta con errores, ya que decía que se ofertaba una pantalla con un precio de 13 mil 999 a 9 mil 488 cada una, pero decía que a 24 meses sin intereses el precio sería de mil 581.33 pesos.

La queja la presentó un consumidor vía Concilia express, a las 19:30 horas, en la llamada explicó que recibió un Newsletter Walmart México en donde estaba la oferta de mil 581.33 pesos, por lo que pidió se respetara la oferta.

Un mal etiquetado provocó que dos tiendas de autoservicio, una en Durango y otra en la Ciudad de México (CDMX), tuvieran que vender pantallas en 3.78 pesos, dijo el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield.

En la CDMX, Walmart Cuitláhuac, ubicado en Eje 3 Nte 3651, Victoria de las Democracias, Azcapotzalco, la tienda, que no está en El Buen Fin, tuvo que vender siete pantallas en 2 mil 498 pesos en lugar de 24 mil pesos, por un error de etiquetado.

Además de las pantallas marca Samsung de 40 pulgadas se vendieron 9 consolas de videojuegos PSP4, haciendo un total de 16 productos entregados a dicho precio.

El apagón analógico

Pero no sólo el mal etiquetado es una de las razones por las que las pantallas se han convertido en las "reinas del Buen Fin, esto también se basa en el arraigo que la televisión aún tiene en México.

Y las pantallas, luego del "apagón analógico" ocurrido durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fueron mucho más demandadas, pues las teles tradicionales ya no podrían verse sin un decodificador.

Según el Instituto Federal de Telecomunicaciones(IFT), la brecha de hogares no preparados para realizar el llamado apagón analógico ha disminuido en los últimos años, a porcentajes inferiores al 7%