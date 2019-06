¿Por qué los mexicanos contratan planes de telefonía celular?

Hasta marzo de este año había 22 millones de usuarios de telefonía móvil en modalidad de pospago, según datos de The Competitive Intelligence Unit (CIU).

Esto significa 18.2% del total de los usuarios en el país.

De acuerdo con The CIU, la contratación de planes se debe a una mayor disponibilidad de internet móvil, datos ilimitados en mensajería instantánea y redes sociales, suscripción gratuita o a precio preferencial a plataformas de video o audio bajo demanda, la eliminación de plazos forzosos, además de facilidades de pago y subsidio a equipos.

Pero la principal razón se debe a los precios, pues 28% de los usuarios dice identificar una alternativa de consumo más barata, menciona The CIU en un comunicado.

"Ello principalmente, al encontrarse ofertas con mayor disponibilidad de datos y navegación ilimitada a un menor precio en su comparativo con la modalidad de prepago".

Por otra parte, 26% optó por el pospago gracias a la mejor calidad y diversidad de servicios.

"Esto se explica por una oferta cada vez más integral, con canastas que incluyen no sólo servicios móviles, sino también acceso a plataformas de contenidos de audio y video bajo demanda por Internet", indica la consultora.