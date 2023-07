Precio de tortilla subiría para cumplir norma de maíz no transgénico

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 10 (EL UNIVERSAL).- El proyecto de Norma Oficial Mexicana (NOM) que planteó el gobierno federal para que las tortillerías comprueben que no usan maíz transgénico, requerirá de pagar pruebas de laboratorio que pueden aumentar los precios de este alimento básico para los mexicanos, dijo Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

La normatividad plantea que se debe comprobar la no utilización de maíz genéticamente modificado a fin de que cuenten con el distintivo que indica que es libre de esos insumos, es decir, para obtener la leyenda "tortillas libres de organismos genéticamente modificados y con niveles aceptables de aflatoxinas".

El anteproyecto de Modificación de la NOM-187-SSAI/SE-2021, publicada el 30 de junio de 2023, "aunque no menciona tácitamente el dejar de utilizar maíces producto de los Organismos Genéticamente Modificados, pero la determinación y aviso del uso de maíces nativos es más de formato (formulario dice la norma) que, de hecho, porque no se especifica ningún parámetro como lo establecen por ejemplo las normas europeas".

Las "tortillerías comunes que ni entienden, ni tienen los medios para verificar si el maíz que están nixtamalizando está libre de maíz transgénico" y para saberlo deberían de pagar a laboratorios especializados en la materia para que determinen si tienen u organismos genéticamente modificados, expuso el Grupo Consultor.

El GCMA afirmó que si se quiere poner en marcha una norma que restrinja el uso de maíz transgénico es necesario que haya un organismo oficial certificador con personal altamente calificado y laboratorios y equipos especializados, lo que cuesta y toma tiempo.

"Hay otras etapas en la cadena de siembra, almacenamiento y en las empresas transformadoras que llevan a cabo la nixtamalización, la producción de tortillas, botanas y otros subproductos posibles de analizar y empacar con el distintivo de libres de Organismos Genéticamente Modificados (OGM), pero todo ello implica un mayor costo".

Sin embargo, el problema de fondo es que no hay evidencia científica de que los maíces amarillos importados transgénicos dañen a la salud humana, además de que, de ser así, entonces preocupa que si se permita para consumo animal porque también se pueden enfermar.