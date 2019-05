Presenta López Obrador el Plan Nacional de Refinación

A finales del presente mes de mayo se habrán firmado todos los contratos para la exploración y la perforación de 22 campos petroleros, como parte del plan para recuperar las actividades de Petróleos Mexicanos (Pemex), aseguró el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

El Ejecutivo federal detalló ante trabajadores de la empresa productiva del Estado los planes para el fortalecimiento a corto y mediano plazo de Pemex, luego de un recorrido que realizó por la refinería "Ing. Antonio Manuel Amor Ríos" de Salamanca, Guanajuato.

"Lo más importante de todo son los trabajadores, son ustedes", dijo visitar las instalaciones de esta refinería y aprovechó para justificar la construcción de la nueva planta en Dos Bocas, Tabasco, donde está la terminal de petróleos a donde llegan un millón 100 mil barriles diarios, lo que hará más barato el proceso de refinación.

La empresa productiva del Estado se verá fortalecida en tres años, porque antes se trató de desmantelar, explicó.

Después en la segunda mitad del sexenio, detalló, se tendrá lo suficiente para ayudar a financiar al desarrollo, para lo cual, subrayó, serán fundamentales los trabajadores, quienes ayudarán a sacar adelante a México.

"Rescatar a Pemex y CFE, es rescatar a México"

López Obrador dijo que rescatar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y al sector energético permitirá rescatar a México, por lo que anunciará medidas extraordinarias para quitar la carga fiscal a esta empresa productiva del Estado, en aras de lograr su autosuficiencia y que se convierta en palanca de desarrollo nacional.

"Estoy por firmar un decreto en el que le va la a quitar a Pemex la carga fiscal, le vamos a quitar los impuestos porque (la Secretaría de) Hacienda (y Crédito Público) se dedicaba a exprimir a Petróleos Mexicanos", afirmó.

Durante un recorrido por las instalaciones de la refinería "Ingeniero Antonio Manuel Amor Ríos", inaugurada el 31 de julio de 1950, señaló que tan sólo para la rehabilitación de este lugar se cuenta con un presupuesto de dos mil millones de pesos y que el año próximo se anunciará más recursos.

Acompañado del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, así como de los titulares de Pemex, Octavio Romero Oropeza, y de Energía, Rocío Nahle, recordó que durante las administraciones pasadas se buscó desmantelar tanto a Pemex como al sector energético.

Precisó que tras la aprobación de la reforma energética se estimó que para estas fechas se estarían produciendo tres millones de barriles diarios porque iba a llegar a "raudales" la inversión privada nacional y extranjera, pero en los meses de diciembre y enero sólo se alcanzó un millón 650 mil barriles diarios.

"Se esmeraron en destruir la industria petrolera y energética (Comisión Federal de Electricidad) , afortunadamente no les dio el tiempo", anotó el Ejecutivo federal, quien resaltó que se otorgará a Pemex un presupuesto adicional por cerca de 100 mil millones de pesos con relación a lo que se invirtió en 2018.

Resalto que del millón 650 barriles diarios que se produce, actualmente se estima pasar, para 2024, a dos millones 200 mil barriles diarios, a fin de no sobreexplotar las reservas: "No sólo es extraer el recurso sino pensar que es un recurso no renovable y que tenemos que dejar a las nuevas generaciones también esta riqueza".

Además, con eso "tenemos crudo suficiente para procesar la materia prima, hacer las gasolinas y abastecer las seis refinerías existentes en Minatitlán, Tula, Cadereyta, Madero, Salina Cruz y Salamanca, así como la nueva en Dos Bocas, Tabasco.

Al resaltar que a finales de este mes se firman todos los contratos para 22 campos de producción, dijo que actualmente se consumen 800 mil barriles de gasolinas al día.

"Estamos produciendo 200 mil barriles, compramos 600 mil barriles. Entonces, tenemos que ser autosuficientes, por eso tenemos que mejorar los procesos de refinación y por eso se va a construir la nueva refinería en Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco", planteó.

Lopez Obrador pidió a los trabajadores que estén tranquilos, "seguros de que no va a haber despidos, que están completamente resguardadas sus pensiones, y les digo, vamos a mejorar mucho el servicio médico, que está mal, pero que va a mejorar".

"Va a haber mucho apoyo para los trabajadores petroleros. Ya se terminó la pesadilla que significó el llamado modelo neoliberal o neoporfirista, ahora ya es una etapa nueva, en donde lo más importante es acabar con la corrupción y que haya justicia en México", resaltó el mandatario federal.