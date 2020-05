Presentará MC a AMLO iniciativa de ingreso básico universal

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, adelantó que el próximo 25 de mayo enviará su propuesta de Ley de Ingreso Mínimo Vital en Situaciones Especiales al presidente Andrés Manuel López Obrador, para que la conozca y la analice para enfrentar los efectos económicos de la pandemia de Covid-19.

En conferencia de prensa, Clemente Castañeda advirtió que los programas sociales del Presidente, si bien ayudan a un sector de la población, "no son suficientes" para enfrentar los niveles de pobreza que ya se advierten, no solo en el país, sino en el resto del mundo.

"Los programas del gobierno federal no están planeados para enfrentar esta crisis y tampoco alcanzan, ni siquiera el programa emergente de los microcréditos en esta propuesta no hablamos de empresarios, sino de personas", detalló.

Y es que la iniciativa de Movimiento Ciudadano buscará que personas que hayan perdido su empleo o vieron disminuidos sus ingresos por la imposibilidad de realizar sus actividades, reciban 3 mil 696 mensuales durante tres meses, luego de iniciada la crisis.

"Para esta propuesta se requiere mucho menos de lo que ha perdido Pemex en estos meses, menos de lo que costarán los proyectos de insfraestructura del gobierno y mucho menos de la disponibilidad de recursos del Estado; sin recurrir a la deuda pública", dijo.

Además de la emisión de dicha ley el partido planteará reformas a la Ley General de Desarrollo Social, para elevar a rango prioritario el programa; y a la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, para facultar al Inegi con nuevas tareas.

La reforma también se presentará ante el Congreso de la Unión, el 27 de mayo; y para eso el partido y sus legisladores iniciarán esta semana algunos foros con expertos y funcionarios del gobierno federal y locales para discutir la iniciativa.