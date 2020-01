Prevén caiga ahorro bancario por impuesto

El aumento en el impuesto al ahorro bancario que entra en vigor a partir de 2020 disminuirá la cantidad de dinero que los contribuyentes con ingresos menores a 400 mil pesos aportan a las instituciones financieras para este propósito, expuso BBVA México.

"Va a afectar inicialmente a los de menores ingresos que no tienen obligación de presentar declaración. En un principio veremos cierta caída en el ahorro en este segmento", dijo el economista en jefe de BBVA México, Carlos Serrano.

El Congreso de la Unión aprobó para el presupuesto de este año un ajuste al alza de 1.04% a 1.46% en el impuesto que se cobra a los ahorradores en los bancos, lo que significa un aumento de 40% en la retención por parte de la autoridad.

De acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM), en el caso de los contribuyentes con ingresos menores a 400 mil pesos al año, el incremento del impuesto al ahorro que deberán pagar al fisco alcanza hasta 48%.

En opinión de BBVA México, está situación deberá obligar a las personas que no realizan declaración de impuestos, al no estar obligadas debido a sus ingresos, a aplicar el ejercicio ante la autoridad a fin de que se les devuelva el impuesto aplicado a su ahorro.

"Eventualmente, lo que anticipamos es un mayor número de personas que presentará declaración para poder deducir esto, con lo cual en el mediano plazo no estamos anticipando efectos significativos", manifestó Serrano.

En la presente administración, el impuesto al ahorro bancario ha tenido de las mayores alzas en los recientes tres años.

En 2017 se pagaba una tasa de 0.46% y pasó a 1.04%, para quedar a partir de 2020 en 1.46%.

Alternativas. Los ahorradores que busquen obtener mayores beneficios por su dinero e incluso deducirlo ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pueden destinar una parte a su Afore como ahorro voluntario.

De diciembre de 2018 a la fecha, el ahorro para el retiro en las Afore ha tenido una buena racha de ganancias, con lo que se presenta como una alternativa atractiva y segura para obtener rendimientos.

También existen fondos de inversión de mediano y corto plazos que ofrecen rendimientos superiores en comparación con sólo mantener el capital en una cuenta.

En el caso de tener ingresos inferiores a 400 mil pesos al año, y si se mantiene el ahorro en cuenta bancaria, es factible presentar la declaración ante las autoridades tributarias para recuperar la retención del gravamen.