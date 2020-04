Prevén desplome de remesas a México por impacto de Covid-19 en EU

Si el impacto económico en Estados Unidos de la crisis por Covid-19 supera los efectos de la recesión financiera de 2008-2009, el flujo de remesas a México se va a desplomar 17% durante este año, anticiparon en BBVA.

Después de establecer un máximo histórico de 36 mil 46 millones de dólares el año pasado, analistas del banco prevén que el flujo se reduzca a 29 mil 900 millones durante 2020. De confirmarse este escenario, será el menor ingreso de remesas desde 2016.

Pero además, a las remesas les puede tomar más de una década alcanzar el monto observado en 2019; es decir, probablemente hasta 2028 se recupere un flujo anual superior a los 36 mil millones de dólares, estiman en BBVA.

Calculan que los estados más afectados serán Michoacán, Oaxaca y Zacatecas, debido a que en cada uno de estas entidades las remesas representan más del 10% de su Producto Interno Bruto (PIB).

Actualmente, hay mucha incertidumbre sobre el comportamiento y los efectos de la crisis por Covid-19 en la actividad económica y el empleo en Estados Unidos, así como de los impactos en los mexicanos que residen en ese país.

Sin embargo, desde la perspectiva de BBVA, el escenario actual perfila a que se tendrán efectos económicos mayores que los observados en la pasada recesión financiera mundial de 2008-2009.

En varios estados de la Unión Americana se ha ordenado a la población permanecer en casa y no asistir a lugares concurridos, suspendiendo las actividades económicas y trabajos no esenciales. Escuelas, cines, teatros, restaurantes, tiendas minoristas y eventos deportivos y culturales se mantienen cerrados o suspendidos por tiempo indefinido.

El número de desempleados va a aumentar en forma muy significativa y podremos ver que la tasa de desempleo en Estados Unidos llegará a niveles similares a los observados durante la recesión financiera de 2008-2009, expusieron en BBVA.

Hasta este martes, Estados Unidos fue el país con más casos confirmados de Covid-19 en el mundo, con casi 180 mil personas, y tenía registrado cerca de 3 mil 700 muertes por esta enfermedad, de acuerdo con información de The New York Times.

Para BBVA, esta crisis va generar impactos importantes en la economía de ese país, sin que quede claro cuándo iniciaría su recuperación.