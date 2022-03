Productividad laboral liga seis trimestres a la baja

La riqueza generada en promedio por cada hora trabajada en el país ha venido disminuyendo desde el segundo trimestre de 2020, de acuerdo con los datos publicados por el Inegi.

En el cuarto trimestre de 2021 el Índice Global de Productividad Laboral de la Economía por hora trabajada, que resulta de la relación entre el Producto Interno Bruto a precios constantes y el factor trabajo de todas las unidades productivas del país registró un nivel de 95.4 puntos, lo que significó una reducción de 1.2%, respecto al trimestre inmediato anterior.

Por grupos de actividad, en las actividades agropecuarias la productividad creció 1.3%, por el contrario, en las relacionadas con los servicios descendió 1.9% y en las actividades industriales retrocedió 0.3%.

En el trimestre octubre-diciembre de 2021, el Índice de Productividad Laboral con base en horas trabajadas en los establecimientos de las industrias manufactureras aumentó 2.0% a tasa trimestral y en las empresas de la construcción creció 0.2%.

El indicador de productividad en las empresas comerciales y de servicios (definido como el índice de los ingresos reales entre el índice de personal ocupado) reportó un incremento de 4.6% de un trimestre a otro en las empresas de servicios privados no financieros y en las de comercio al por menor 1.1%; por su parte, en las de comercio al mayoreo no registró variación durante el cuarto trimestre de 2021.

Por su parte, el Índice del Costo Unitario de la Mano de Obra en las empresas de servicios privados no financieros descendió 9.4% a tasa trimestral, en las de la construcción 2.3%, en las de comercio al mayoreo 1.9%, en los establecimientos manufactureros 1.4% y en las empresas de comercio al menudeo retrocedió 0.9%.