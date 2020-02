Profeco defiende estudio; mantiene señalamiento contra Danonino

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) defendió el estudio que realizó sobre productos lácteos en la que señala a Danonino como un producto que incumple la normatividad mexicana para dicho alimento.

"Nuestra obligación es orientar al consumidor para empoderarlo con información oportuna y objetiva que le permita decidir entre un producto y otro, más allá de lo fuerte de una marca comercial, dada su gran inversión publicitaria", dijo el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla.

El Procurador dijo lo anterior en respuesta a la carta que envió la empresa que fabrica Danonino en la que afirma que lo dicho por Profeco, en la Revista del Consumidor, es información falsa, porque no se señalan irregularidades del producto sino que se dice que se incumple con la norma NMX-F-703 la cual es de aplicación voluntaria.

Por lo que Sheffield Padilla dijo que "Profeco tiene como propósito fundamental ofrecer al consumidor información específica y puntual sobre la calidad de un producto, para que el consumidor tenga más elementos en sus decisiones de compra".

Por ello en el estudio en el que señala que Danonino tiene menos proteína de lo que marca la norma para productos saborizados, habla de que no se apega a la norma que aunque es de cumplimiento voluntario atender a esta NMX es "ofrecer al consumidor un estándar adicional de calidad".

"Si bien un proveedor no está obligado a cumplir una norma mexicana que tiene carácter voluntario, como la norma NMXF-703-COFOCALEC-2012, sí es obligación de la Profeco empoderar al consumidor, dándole los elementos para comparar y decidir, de manera informada y razonada", afirmó el Procurador.