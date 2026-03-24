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Profeco intensifica vigilancia ante el Mundial 2026 en México

Las inspecciones incluyen tiendas, hoteles, transporte y eventos relacionados con el Mundial 2026.

Por El Universal

Marzo 24, 2026 06:37 p.m.
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Profeco intensifica vigilancia ante el Mundial 2026 en México

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- A unos meses de que México sea sede de la Copa Mundial FIFA 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) intensificó las acciones de vigilancia para evitar abusos de los proveedores y prestadores de servicios ante el incremento de actividades comerciales relacionadas con el máximo evento futbolístico.

Acciones de la autoridad

En el marco del operativo "Copa Mundial FIFA 2026–Mundial Social", la dependencia federal realizó 189 visitas de verificación y brindado mil 143 asesorías a la población, con el objetivo de garantizar que se cumpla con la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC).

Del 16 de febrero al 22 de marzo, personal de Profeco hizo 110 visitas de vigilancia y el monitoreo de 21 mil 257 productos alusivos al Mundial, ante la creciente venta de artículos, servicios turísticos y experiencias vinculadas al campeonato.

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Las acciones se desplegaron en diversos giros comerciales como tiendas de artículos deportivos y souvenirs, hoteles, transporte, centros de apuestas, restaurantes, bares, arrendadoras de vehículos, agencias de viajes, atracciones turísticas y centros de convenciones.

Detalles confirmados

Durante las inspecciones la Profeco verifica, entre otros aspectos, la correcta calibración de instrumentos de medición, como básculas y relojes registradores de tiempo, así como la exhibición clara y visible de precios.

Los inspectores de la Profeco colocaron 10 mil 749 preciadores y colocó 2 mil 43 decálogos de los derechos de los consumidores.

También recordó que los operativos se refuerzan de manera especial durante el recorrido del trofeo de la Copa Mundial 2026, que inició el 28 de febrero y concluirá el 8 de junio, visitando ciudades clave como Guadalajara, León, Veracruz, Chihuahua, Querétaro, Monterrey, Puebla, Chichén Itzá, Mérida y la Ciudad de México.

Además, intensificarán la vigilancia durante los Fan Fest México oficiales que se realizarán en las tres ciudades sede del Mundial: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, donde se espera una alta concentración de asistentes.

El programa "Copa Mundial FIFA 2026–Mundial Social" concluirá el 19 de julio, periodo durante el cual la Profeco exhorta a la población a denunciar abusos o irregularidades a través del Teléfono del Consumidor (55 5568 8722 y 800 468 8722), redes sociales oficiales y correos electrónicos institucionales, incluido el canal especial denunciasmundial@profeco.gob.mx.

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