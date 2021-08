Programas de transferencias sólo incrementan desigualdad: PNUD

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advirtió al gobierno mexicano que los esfuerzos por mitigar y en un futuro erradicar la pobreza no pasan sólo por la implementación de programas de transferencias de recursos a sectores poblacionales focalizados.

En el marco de la presentación de El Informe regional de desarrollo humano 2021: "Atrapados: alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y el Caribe. Caso mexicano, el sistema de protección social y laboral: contribución paradójica a la lucha contra la desigualdad", se subrayó que se requiere un esquema de seguridad universal.

Marcela Meléndez, economista Jefe para América Latina y el Caribe del PNUD, indicó que "los programas de transferencias, los programas para mitigar pobreza no son sustitutos, son complementos en un sistema de protección social que funcione bien, pero es imposible pensar que vamos a poder subsanar, mitigar la pobreza y erradicarla solamente a través de los programas de transferencia, una parte importante es tener un sistema de aseguramiento que cubra a todas las personas".

En el evento en el Senado de la República las expertas del PNUD, dijo que México al igual que la región tiene que transitar hacia un esquema de seguridad universal que requiere una reforma tributaria incluyente.

"El tránsito hacia la universalidad y la financiación con impuestos generales no es mágico, ninguno de nuestros países lo puede hacer de un día para otro, el reto grande es vislumbrar el camino, cómo vamos transitando de manera que podamos cubrir a la gente con los mismos programas entendiendo que alguna gente va a tener que seguir haciendo unos aportes y otra gente va a tener que ser subsidiada hasta el día que podamos acompañar de la reforma de protección social con una gran reforma fiscal".

Destacó que el problema de los programas sociales implementados por la actual administración federal es su fragmentación y capacidad de incrementar la desigualdad ya existente.

A su vez, Cynthia Martínez, coordinadora de Difusión e Implementación de la Agenda 2030, dijo que los "sistemas de protección social se encuentran fragmentados y tienen diferentes niveles de calidad, lo cual aumenta la desigualdad en todas sus formas".

"Pensar en la universalidad del sistema de protección social que se incluyente, fiscalmente sostenible y que fomente el crecimiento económico, esto se logra transitando a un sistema de calidad para todas las personas independientemente de su condición laboral con el fin de que este sistema tenga un impacto redistributivo mayor", agregó.

La senadora del PT, Nancy de la Sierra, expuso que en el contexto coyuntural generado por la pandemia del COVID-19, ha profundizado, ampliado y exacerbado los niveles de desigualdad existentes. De acuerdo con la Cepal, 22 millones de personas han caído por debajo de la línea de la pobreza en la región; derivado de la pérdida de empleos, la reducción o falta de ingresos de las familias y el cierre de un gran número de empresas y negocios.