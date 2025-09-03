Prohíbe México uso de 35 plaguicidas para agricultura más segura

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, presentó el decreto que prohíbe la importación la producción, la comercialización, y el uso de 35 moléculas de plaguicidas altamente peligrosos.

El fin de esta restricción de uso, busca ofrecer la práctica de la agricultura más segura por lo que será publicado en el Diario Oficial de la Federación, "siendo un evento que no se había visto a tal magnitud en el país", indicó.

Algunos ejemplos de moléculas son: Aldicarb, Carbofurán, Endosulfán y DDT, pero menciona que se está trabajando en una nueva lista, esperando que en 2026 salgan de circulación unos productos y posteriormente una tercera en 2027.

"(...) nunca en la historia de México se había hecho una prohibición de este tipo de productos de esta magnitud lo más recientes en el 91 se prohibieron 21 moléculas, pero 35 nunca se incluyeron en este primer grupo de moléculas aquellas que están identificadas en convenios internacionales", indicó.

Agregó: "(...) la idea es que hay algunos plaguicidas que usamos a veces en las casas para controlar un mosquito y que con un poco de cuidado y de sentido común, pues se pueden usar, pero otros no otros la idea es que tengan un control una regulación mucho más estricta porque hay productos que no pueden ser usados como si fueran aspirinas definitivamente no y esto pues es parte de la determinación de nuestra presidenta México en el segundo piso la cuarta transformación va a contar con una agricultura mucho más limpia mucho más sustentable o sostenible y mucho más segura para nuestra población".

Los 35 plaguicidas prohibidos

Tras el anuncio del decreto presidencial que prohíbe el uso de 35 plaguicidas para garantizar el desarrollo de una práctica agrícola más segura, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) publicó una lista de dichas formulaciones químicas con el objetivo de difundir esta información entre ciudadanos y trabajadores del campo.

La dependencia dirigida por Julio Berdegué Sacristán indicó que, entre ellas, 13 ya estaban prohibidas para su importación en el periodo de 2000 a 2019, pero no para su formulación, comercialización o uso en el territorio nacional.

Los 35 plaguicidas prohibidos a partir de la publicación del decreto son:

Diclofop metil

Dinocap

Dinoseb

Disulfoton

Edifenfos

Endosulfan

Fenarimol

Fenitrotion

Fention

Fentoato

Flusilazol

Fosfamidon

Hexaclorociclohexano

Hexaflumuron

Lindano

Metidation

Óxido de fenbutatin

Paratión etil

Quinalfos

Resmetrina

Triclorfon

Alaclor

Aldicarb

Azinfos metílico

Captafol

Carbofurano

Clordano

DDT

Endosulfan

Fentoato

Fosfamidon

Hexaclorociclohexano

Lindano

Triclorfon.

Entre ellos se encuentran las 13 sustancias que hoy ya están prohibidas, para su formulación, comercialización o uso; algunas de las cuales no lo estaban antes, son:

Alaclor

Aldicarb

Azinfos metílico

Captafol

Carbofurano

Clordano

DDT

Endosulfan

Fentoato

Fosfamidon

Hexaclorociclohexano

Lindano

Triclorfon.

La Sader alertó que, del total de las 35 sustancias, hay 20 plaguicidas que son causantes de la muerte masiva de abejas, hecho por el que se incluyeron en el decreto.

Sin embargo, existen otros cuatro que no se incluyen en el decreto presidencial de prohibición, "toda vez que son una opción viable para controlar diversas plagas de importancia agrícola," pero, "estas moléculas se incorporarán en un mecanismo de venta controlada en el marco de la Estrategia Nacional para la Reducción y Uso Adecuado de Plaguicidas". Estos son: Fipronil; Imidaclopid; Tiametoxam y Deltametrina.

Finalmente, el organismo incluyó una lista de 20 plaguicidas que representan una preocupación mediática, pero que no se incluyen en el decreto de prohibición.

Dichos pesticidas son:

Cloripirifos etil

Paration metílico

Metomilo

Oxamil

Monocrotofos

Carbarilo

Malatión

Fipronil

Paraquat

Glifosato

Pentaclorofenol.