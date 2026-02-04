Pronostican inalcanzable la meta de inflación en 2026

CIUDAD DE MÉXICO.- La meta de inflación puntual del 3% no se alcanzará en 2026 ni en 2027, según el consenso de analistas encuestados por el Banco de México (Banxico), quienes anticipan dos recortes a la tasa de referencia para terminar el año en 6.50%.

Banxico prevé lograr regresar al objetivo para tener una inflación baja y establece durante el tercer trimestre del presente año y después mantenerse así los siguientes 12 meses.

Este miércoles la Junta de Gobierno del Banco Central llevará a cabo su primera reunión del 2026, y el jueves hará el anuncio de política monetaria en la que además de dar a conocer si recortó o mantuvo su tasa de interés en 7%, actualizará el pronóstico de la inflación general y la subyacente.

El consenso de 41 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero que participaron en la encuesta, elevó de 3.88% que tenía en la última consulta del año pasado a 3.95% su estimado para la inflación general para el 2026 y para 2027 de 3.70% a 3.73%.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De igual manera para la subyacente que no incluye los precios de energía y alimentos frescos que son los más volátiles, subió a 4.11% desde el 3.90% que tenía el consenso en la encuesta previa. Mientras que para 2027 quedó sin cambio en 3.75%.

No movieron su pronóstico para la tasa de fondeo interbancario al quedar en 6.50%.

el tipo de cambio

Siguen previendo que el tipo de cambio no será una fuente de presión para los precios al consumidor, pues el consenso redujo su previsión de 19.23 a 18.50 pesos por dólar para el cierre del 2026.