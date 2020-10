Publican estudio sobre yogurts que tienen más azúcar que un refresco

En un estudio que realizó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) encontró que algunos yogurts para beber parecen más "jarabes" de endulzante, por la gran cantidad de azúcar que contienen.

Aunque hay yogurts que no contienen ni azúcares ni edulcorantes añadidos, el estudio encontró que "hay productos que por envase contienen hasta 33 gramos". La Profeco alerta que el exceso de azúcares se relaciona con la obesidad.

"Un yogurt puede llegar a contener hasta 32.7 gramos de azúcares totales, mientras que un refresco puede llegar a contener hasta 27 gramos de azúcares totales", comparó la Procuraduría.

Los yogurts que más tienen azúcar son Alpura yogurt bebible deslactosado con fresa, que trae 33.1 gramos; Danone Bene Gastro natural de 240 gramos, con 327 gramos de endulzante; Nutri yogurt para beber sabor fresa de 220 gramos contiene 21.8 gramos y Yoplait Griego con fresa bajo en grasa, con 22.6 gramos de azúcares.

En la Revista del Consumidor de octubre, la Profeco analizó 21 yogurts para beber naturales y de sabor fresa. Entre sus resultados, la dependencia reportó que, aunque algunos de estos productos están etiquetados como reducidos en azúcar, contienen otros endulcorantes como acesulfame y sucralosa.

De acuerdo con la publicación, la dieta recomendada para un niño es de mil 300 kilocalorías diarias. Si toma un Yoplait Kids fresa, ingerirá 124 kilocalorías y 8.1 gramos de azúcares libres; es decir, 32% del azúcar diaria que puede comer.

En cuanto a proteína, el yogurt para beber Danone natural de 220 gramos contiene 1.57% de proteína que corresponde a 49% menos de lo que requiere la norma que es de 3.1%; el Danone Bene Gastro con Aliv tiene 1.88% de proteína en lugar de 3.1%.

Los yogurts con más grasa son Danone para beber natural de 220 gramos con 1.39%, Yoplait Max Protein estilo griego con fresa de 330 gramos con 1.20%, Nutri yogurt para beber sabor fresa con 1.81% de grasas y Yoplait Disfruta con 2.01%.

Las bebidas que más alto contenido calórico registraron fueron Alpura yogurt bebible deslactosado con fresa con 215 kilocalorías; Nutri sabor fresa con 141 kilocalorías, Yoplait Max Protein con 211 kilocalorías y Danone Bene Gastro con 182 kilocalorías.

En las 21 marcas, Profeco revisó el contenido neto, el etiquetado, nutrientes, azúcares, cantidad de bacterias benéficas, origen de la grasa y contenido de almidón.

Encontró que las que no adicionan azúcar, pero sí edulcorantes son: Lala Zero, yogurt bebible con fresa; Nestlé Svelty bajo en grasa, sabor fresa; Vita Linea bajo en grasa; Yoplait doble cero, Yoplait griego y Yoplait Max Protein bajo en grasas.

Los que no adicionan almidones son: Alpura yogurt bebible deslactosado con fresa, Alpura bebible con fresa, Santa Clara con fresa y Yoplait doble cero.

Y los que no adicionan edulcorantes no calóricos son Alpura con fresa, Alpura deslactosado con fresa, Danone con fresa, Danone natural, Lala bebible con fresa y Santa Clara con fresa para beber.