Pymes deben invertir en tecnología para enfrentar la pandemia

En México existen alrededor de cuatro millones de pequeñas y medianas empresas que son impactadas por el confinamiento derivado de la pandemia y que pueden mejorar sus ventas con la implementación de tecnología. La demanda de productos y servicios disminuyó entre 60% y 80% en un mes y aproximadamente entre 75% y 80% de los comercios en Brasil, México, Colombia y Perú podrían cerrar, lo que pondrá en riesgo de 3.8 a 4.2 millones de puestos de trabajo, según datos de Boston Consulting Group.

Para enfrentar esta situación una solución es invertir más que nunca en ventas online, asegura, Dean Coclin, director Senior de Desarrollo Comercial de Digicert. "Con tantas Pymes que luchan por los preciados clientes vía internet, la seguridad digital puede ayudar a generar esa confianza en los consumidores y así evitar pérdidas por ataques en las brechas de seguridad. La fuga de datos de un sitio web de compras, puede llevar a una empresa a perder no solo mucho dinero, sino también su reputación, algo mucho más sensible y que requiere mucho tiempo para recuperarse", explica.

Para lograr una inversión inteligente en comercio electrónico existen algunas recomendaciones: Mantener un software actualizado: ¿ha notado ese molesto mensaje que de vez en cuando aparece para recordar que hay una nueva actualización pendiente? Cualquiera que dirija un sitio web no debe ignorar este tipo de advertencias pues las actualizaciones deben realizarse siempre que se soliciten, la mayoría de ellas sirve para reducir las vulnerabilidades en la ciberseguridad. Ofrecer un dominio web seguro: ¿reconoce a ese candado de color gris que aparece en los navegadores, justo junto a la dirección del sitio web? Exhibir este candado indica que el sitio web visitado posee un certificado digital. Invertir en alguna certificaciones tipo: TLS (Transport Layer Security) / SSL (Secure Sockets Layer), que representan las tecnologías estándar utilizadas para mantener conexiones seguras a internet, disminuyen el riesgo de vulneraciones y brinda más protección para todos los datos confidenciales enviados entre sistemas, evitando que los ciberdelincuentes lean y modifiquen cualquier tipo de información.

Mejorar el nivel de ranking en Google: los certificados de seguridad ayudan a que una página esté mejor posicionada en las búsquedas online, haciendo que más usuarios encuentren su comercio electrónico al realizar una búsqueda en el navegador. En 2014, Google anunció que la seguridad sería una de sus prioridades y, por lo tanto, consideraría la presencia de protocolos de protección y mecanismos de cifrado en las páginas al clasificarlas y mostrarlas en sus búsquedas, además de todas las variables SEO consideradas para posicionar una página en las búsquedas de Google.