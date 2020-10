¿Qué es el llamado "Big Brother fiscal" en la miscelánea 2021?

Tras un debate de más de cinco horas con varios recesos, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó la miscelánea fiscal para el 2021, con 18 votos a favor de Morena, PT y Verde y 12 en contra del PAN, PRI, MC y PRD.

A pesar de las voces en contra de la oposición, el dictamen —que ya fue enviado al pleno de la Cámara de Diputados— mantiene la facultad a las autoridades fiscales de utilizar herramientas tecnológicas para recabar imágenes o archivos electrónicos que sirvan como constancia de los bienes y activos que existen en el domicilio fiscal del contribuyente, a lo que se ha llamado "Big Brother fiscal".

El artículo 45 del Código Fiscal de la Federación fue modificado en distintas ocasiones. La última redacción establece que las herramientas utilizadas por las autoridades fiscales en sus visitas deberán contar con las medidas de seguridad necesarias para que la información que se recabe no sea expuesta de manera indebida. Por ello, Servicio de Administración Tributaria (SAT) deberá emitir reglas de carácter general para regular estos supuestos.

En relación a ello, se modifica el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación (CFF) para que la reserva conocida como "secreto fiscal" no aplique cuando el Ministerio Público o la Policía requiera información fiscal relacionada con investigaciones de hechos delictivos.

Retención ingresos por internet

El cambio en el dictamen es que para Uber, Didi y plataformas de hospedaje, la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) pase de una tabla de tarifas de acuerdo a los ingresos percibidos por el chofer, repartidor y emprendedor asociado a una tasa única.

Para transporte y entrega de bienes, la ley vigente prevé una tasa del 2% al 8% para ingresos de 5 mil 500 pesos a más de 21 mil pesos mensuales. La Comisión de Hacienda de los diputados propone que sea una sola tasa de 2.8%.

Para hospedaje, pasa de una tabla con diferentes tarifas desde el 2% a 10% para ingresos mensuales de 5 mil pesos hasta más 35 mil pesos a una propuesta que sea una sola de 5%.

Bloqueo plataformas

El dictamen prevé el bloqueo temporal de plataformas digitales operadas por empresas extranjeras que que no estén establecidas territorio mexicano y que incumplan sus obligaciones fiscales en tres meses consecutivos.

Durante la sesión de análisis de la minuta, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Patricia Terrazas, comentó que hay tres empresas que ya se ampararon, de ahí la importancia de las modificaciones propuestas.

Aseguramiento precautorio

En materia de aseguramiento precautorio a terceros por bienes relacionados, en la modificación se precisa en qué momento tienen responsabilidad los terceros relacionados para ser embargados de manera precautoria.

Acuerdos conclusivos

Sobre los acuerdos conclusivos, la reforma al artículo 69-C en el CFF pretendía que en la facultad de actos al ciudadano, se le restringía un derecho de hasta por 15 días, que se extenderá según la modificación hasta 20 días que coincide con el acta final cuando se hace una revisión.

Asimilados a salarios

Además, se reformaron las fracciones IV, V y VI del artículo 94 para acotar la facilidad del pago de impuestos a las personas físicas que perciban ingresos por concepto de honorarios por servicios prestados preponderantemente a un prestatario, contraprestaciones de servicios independientes y actividades empresariales, cuyos ingresos por tales conceptos no exceda de 75 millones de pesos.