¿Qué negocios y lugares deben estar cerrados por coronavirus?

La Secretaría de Salud declaró el inició de la Fase 2 de coronavirus en México, con 367 casos confirmados a Covid-19, de los cuales 292 son importados y 5, es decir, 1%, no tienen antecedentes identificables de importación.

"En México, aún no llegamos al punto de inflexión o de propagación de lenta a acelerada, y es la oportunidad de México, porque se ha actuado oportunamente, se han planeado en el momento correcto las medidas comunitarias de mitigación y el momento es este, por lo que declaramos el inicio de la Fase dos", dijo.

La segunda fase es la de Dispersión Comunitaria. En esta fase, los casos se cuentan por centenas y se pierde el origen de las infecciones. Básicamente quiere decir que las personas se contagian unas a otras, independientemente de que hayan salido o no del país.

A esta fase se podría llegar entre 40 y 50 días desde el registro del 1 caso, que representa cientos de casos.

En dicha fase se pide evitar el saludo de beso y abrazo; se suspenden los eventos masivos, con asistencia de más de mil personas, en espacios cerrados y abiertos.

En la CDMX

Tras la determinación de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, las actividades y negocios que suspenderán sus labores desde el 23 de marzo son:

- Museos

- Baños de vapor

- Gimnasios

- Misas en iglesias y reuniones en centros de culto

- Cines

- Teatros

- Deportivos

- Zoológicos

- PILARES

- CENDIS

- Bares

- Centros Nocturnos, discotecas y antros

- Salones de fiestas

- Eventos públicos o privados de más de 50 personas

- Todos los centros educativos en todos los niveles.

Los mercados, restaurantes y tianguis permanecerán en funciones.

En el Edomex

El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, anunció nuevas medidas preventivas para evitar la propagación del coronavirus Covid-19 en dicha entidad.

El mandatario ordenó cerrar los siguientes establecimientos:

-Centros de Desarrollo Infantil, guarderías y casas de día del adulto mayor.

-Museos, bibliotecas, cines y teatros.

-Centros comerciales y tiendas departamentales,

-Parques recreativos y zoológicos

- Salones de fiestas, bares y centros nocturnos.

- Deportivos y gimnasios.

Del mismo modo los comercios cuyas actividades no están relacionados con la venta de alimentos y medicinas, también deberán cerrar sus puertas, señaló el gobernador mexiquense.

Los restaurantes, podrán seguir atendiendo a sus clientes en modalidad de entrega en el local y a domicilio, puntualizó el mandatario.