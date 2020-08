¿Qué sigue para La Cooperativa Cruz Azul después de la Asamblea General?

Después de la Asamblea General de La Cruz Azul de esta mañana, en las inmediaciones del edificio corporativo, el club de la Liga MX se mantiene intacto del conflicto interno en La Cooperativa.

A pesar de que Guillermo Álvarez Cuevas se mantiene como el presidente de La Máquina, de acuerdo a los registros de la Federación Mexicana de Futbol, el directivo se encuentra desaparecido desde que se giraron un par de órdenes de aprehensión en su contra.

"El equipo ha demostrado su solidez, fuerza y entereza en la cancha. En este momento el club está muy bien dirigido [con Jaime Ordiales, director deportivo] y estamos conscientes de que darán satisfacciones a todos los seguidores", explicó Jorge Hernández, vocero de los cooperativistas.

Sin embargo, José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez tienen el control del edificio corporativo, por lo que los socios organizaron esta junta para removerlos del inmueble. Con todos estos conflictos, Hernández explicó que La Máquina no peligra.

"No solamente el club deportivo, hay que recordar que hay 22 empresas de Cruz Azul, que pueden estar total y absolutamente tranquilas del desempeño de la organización", explicó el comunicador. "Todas las empresas dependen de la Cooperativa de manera concreta. En ese sentido todo está garantizado, Cruz Azul es una empresa sólida y fuerte".

Hace un par de semanas, Marín y Velázquez se presentaron en La Noria y se reunieron con Ordiales. Ayer, el club publicó que se coordina con este sector.

"Se tienen que llevar acabo los procesos de manera legal y puntual que obedecen a los estatutos de la organización. Evidentemente, sí la Asamblea General convoca y genera nuevos Consejos, estos mismos son los que tienen, por Ley, la facultad para llevar a cabo los procesos administrativos que se requieran en cada una de las empresas como el club", añadió Hernández.

Durante la Asamblea General de La Cruz Azul -organizada sobre la calle- se eligieron a Federico Sarabia Pozo y a Alberto López Morales, como los nuevos titulares de los Consejos de Administración y Vigilancia, respectivamente, al no reconocer a Marín y Velázquez.

Sarabia y López tienen la facultad de nombrar la dirección general de La Cooperativa y, por ende, del equipo de futbol. Por lo mientras, los celestes son líderes del Guardianes 2020 y esta misma mañana, a dos kilómetros de distancia del edificio corporativo, entrenaron sobre la cancha del Estadio Azteca.