¿Qué son los bonos basura?

La reducción que hizo la agencia Fitch Ratings a la calificación de Pemex colocó a la petrolera mexicana en grado especulativo, mejor conocido como "bonos basura".

En términos generales significa que una empresa con esta nota tiene altas probabilidades de no pagar sus deudas, categoría en la que muchos analistas ya habían colocado a Pemex mucho antes de los ajustes a su calificación, debido a sus severos problemas de endeudamiento.

"Si vemos dónde se está negociando el papel de Pemex hoy, donde todas las agencias lo tienen en grado de inversión, el papel se negocia en grado especulativo, en niveles relativamente bajos. No corresponde la evaluación que estamos haciendo las calificadoras a como esta en el mercado", explicó en marzo pasado el analista de corporativos de Standard and Poor's, Luis Miguel Martínez. Así, Fitch Ratings realizó una fuerte baja en la calificación de Pemex, al dejarla en "BB +" desde "BBB-", además de poner su perspectiva en negativa. Además de representar un alto costo de impago, los "bonos basura" pagan elevados intereses como consecuencia de su riesgo para inversionistas, con lo que resulta muy costoso y complicado conseguir financiamiento para una empresa si tiene dicha calificación crediticia.